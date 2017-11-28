(Görüntülü Haber) Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Kupa maçını önemsiyoruz"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını önemsediklerini kaydetti. Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5’inci Tur maçında karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında dün akşam Medipol Başakşehir ile oynanan maçta görev alan futbolcular düz koşu yaparak çalışmalarını salonda sürdürürken, diğer futbolcular antrenmanda kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yandan Asamoah Gyan sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almazken, yaklaşık bir aydır ülkesinde tedavi gören Verala takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. \"AVRUPA\'YA GİTMENİN EN KOLAY YOLU KUPA\" Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, \"Zor bir hafta bizi bekliyor. İki önemli maçımız var. İlk maçımız kupa. İkinci maça avantajlı çıkmak için iyi bir sonuç almak istiyoruz. Gol yemeden bir galibiyet almak istiyoruz. Rövanş maçında da güzel bir sonuç alarak bir üst tura çıkmak istiyoruz. Benim için Türkiye Kupası önemli. Çünkü Avrupa\'ya gitmenin en kolay yolu. Lige nazaran ZTK\'da daha az bir maç var. O nedenle biz kupa maçlarını önemsiyoruz” diye konuştu.