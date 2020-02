(Görüntülü Haber) Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Durgunluk dönemi yaşıyoruz"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA) - KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, \'\'Takımın hiçbir sıkıntısı yok. Ortam çok güzel. Bazen futbol takımında iyi gidiş olabiliyor. Durgunluk dönemi yaşıyoruz\'\' dedi. Kayserispor\'da teknik direktör Marius Sumudica, Umut Bulut, Jean Armel Kana-Bıyık ve Artem Kravets, takımın son durumu ile ilgili basın toplantısı düzenlediler. Kayserispor\'da belirlediği hedefler doğrultusunda ilerlediğini dile getiren Marius Sumudica, \"Takımın hiçbir sıkıntısı yok. Ortam çok güzel. Bazen futbol takımında iyi gidiş olabiliyor. Durgunluk dönemi yaşıyoruz. Bu durumu takımdaki futbolcularımla görüştük en kısa zamanda toparlanacağımızı düşünüyorum. Son 2 senedir küme düşme tehlikesi geçiren bir kulübe geldim. Benim burada hedeflerim var. Bize destek olmaya devam edin. Sadece pohpohlamayla destekleme olmuyor. Herkesin takımın yanında olmasını bekliyorum. Antalya’da bir maç kaybettik herkes bize kızdı. Hak veriyorum. Önümüzde 12 maçımız var. Üst sıralarda kalma şansımız devam ediyor\" diye konuştu. \"KAYSERİSPOR BÜYÜK BİR KULÜP OLMA YOLUNDA\" Kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım’ın sakatlığını devre arasında değil de geçen hafta söylemesine anlam veremediğini kaydeden Sumudica, \"Zamanında söylese ona göre tedbir alırdık. Ama O son anda söylemeyi seçti. Şimdi elimizde sadece Silviu Lung var. Umarım o ceza almaz ya da sakatlanmaz\" şeklinde konuştu. \"İLK YARIDAKİ OYUNUMUZU OYNAMIYORUZ\" Rumen teknik adam, sezonun ilk yarısındaki gibi oynamadıklarının farkında olduğunu belirterek, \"Bir baskı geliyor ki biz ilk yarıdaki oyunumuzu oynayamıyoruz. Kayserispor, Anadolu kulübü olma yolundan çıkıp büyük bir kulüp olma yolunda ilerliyor. Ancak bu kolay bir olay değil. Bu sadece bizim değil, medya ve taraftarın da yardımıyla olacak\" dedi. \"Kayserispor’un sisteminin rakipler tarafından çözüldü mü, yoksa rakipler mi iyi takviyeler sorular soru üzerine Sumudica, \"Her ikisi de\" yanıtını verdi. UMUT BULUT: \"BİR MAÇ KAZANSAK DEVAMI GELİR\" Kayserispor\'un son haftalarda düşüşte olduğunu ve bu durumu aşabileceklerini dile getiren takım kaptanı Umut Bulut, \"Bu aralar durgunluk yaşasak da iyi mücadele eden herkese güzel futbol izleten bir Kayserispor vardı. Futbolcular olarak biz de kendi aramızda bunu nasıl aşabileceğimizi konuşuyoruz. Puan cetvelinde 5’inci sıradayız. Önümüzde çok önemli bir maç var, o maçı kazanırsak gerisinin geleceğine inanıyorum. Bunu başaracak güçteyiz. Takım olarak iyi bir birliktelik sağladık. Taraftarımız destek olmaya devam etsin. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Eğer kazanırsak devamını getirebileceğimize inanıyorum\" diye konuştu. KANA-BIYIK: \"KASIMPAŞA MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ\" Futbolcular, teknik heyet ve yönetim olarak bir mücadelenin içerisinde olduklarını kaydeden Jean Armel Kana-Bıyık kendilerinin sahada konuşacağını söyledi. Kana-Bıyık, \"Kameralar karşısında konuşmayı çok sevmiyorum. Burada ne söylesek boş. Cumartesi günü Kasımpaşa maçını kazanarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz\" dedi. ARTEM KRAVETS: \"HER ŞEYİMİZLE KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ\" Hafta sonu oynayacakları maçı kazanarak üstlerindeki baskıyı kırmak istediklerini söyleyen Artem Kravets, \"Kana-Bıyık’ın söylediği gibi her şeyimizle sahada mücadele edip kazanmak için çalışacağız\" diye konuştu.