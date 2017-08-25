(Görüntülü Haber) Kayserispor taktik çalıştı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA) Kayserispor yarın seyircisi karşısında oynayacağı Osmanlıspor hazırlıklarını taktik antrenmanıyla devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, Göztepe galibiyetinin takıma moral verdiğini söyleyerek Osmanlıspor maçına moralli çıkarak iyi oynayıp kazanmak istediklerini söyledi. ASAMOAH GYAN’DAN GOMİS’E DESTEK Sosyal medyada çektiği kısa videolarla meşhur olan Hakan Hepcan\'ın Galatasaray\'ın yeni transferi Gomis hakkında ırkçı söyleminden sonra futbolcuya destek mesajı yayınlayanlar arasına Kayserisporlu futbolcu Asamoah Gyan da katıldı. Osmanlıspor maçı öncesi antrenmanlarına devam eden sarı kırmızılılarda Göztepe maçında riske edilmeyen Asamoah Gyan, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ganalı yıldız ırkçı söylemlere maruz kalan Gomis’e destek verdi. Galatasaraylı golcüye ırkçı bir davranış olduğu kendisinin bu konu hakkındaki düşünceleri sorulduğunda ise, Ganalı yıldız, “Irkçılık maalesef zaman zaman sporcuların karşı karşıya kaldığı bir durum. Bu konuda FIFA’nın da ciddi çalışmaları var. Görmek istemediğimiz davranışlar görebiliyoruz. Irkçılık zaman zaman benimde karşılaştığım bir durum. Üzücü bir şey. Bende Gomis’i destekleyeceğim” dedi. Asamoah Gyan açıklamasının devamında, “Belimdeki ağrı tamamen geçti hocam şans verirse Osmanlıspor maçında oynayabilirim” diye konuştu BAŞKAN EROL BEDİR ZAMAN İSTEDİ Takımın başkent ekibi ile yapacağı antrenmanı takip eden kulüp başkanı Erol Bedir takımın tam olarak oturması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Bedir açıklamasında; “Göztepe maçı daha farklı sonuçla da bitebilirdi. Mağlup olduğumuzda da galip olduğumuzda da maçtan 24 saat geçtikten sonra her şey geçmişte kalır. Benim düşünceme göre milli takım maçı nedeniyle verilen aradan sonra oynayacağımız Sivasspor maçına kadar takımın zamana ihtiyacımız var. Göztepe karşısında atılan gol sonrası bütün futbolcuların hocaya gitmesi, oynayan oynamayan herkesin birlik olması güzel bir durum. Ayrıca o maçta 7 yerli sporcu ile oynadık. Bunu o hafta Türkiye’de sadece biz yaptık. Bizde yerli yabancı ayrımı olmadan hak eden oynuyor. Osmanlıspor ile zor bir maç oynayacağız. Henüz galibiyet ile tanışamamış ancak güçlü bir kadrosu olan bir takım. Bizde bunun farkındayız. Ben takımımdan umutluyum. Taraftara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Şu an yaklaşık 13 bin kombine bilet satıldı.. Biletlerle birlikte 15 bini bulacaktır. Daha sonra 17 bin, 20 bin taraftara karşı oynayabilirsek çok daha güzel olacak” diye konuştu. \"WELLİTON’U ALAN BEDELİNİ ÖDER\" Sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan adı Galatasaray ile anılan Welliton ile ilgili antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erol Bedir şunları söyledi: “Welliton konusunun abartıldığını düşünüyorum. Futbolcu haksız fesh yapmıştır. Biz Türkiye’deki bütün kulüplere bu haksız fesh ile ilgili bir izahname yolladık. Bu sporcunun bizden nasıl ayrıldığını açıkladık, “eğer ileride bir tazminat şoku yaşamak istemiyorsanız bizimle görüşmeniz gerekiyor” dedik. Welliton ile ilgilenen dört kulüp buna uydu. Bunların üçüne cevap verdik. Fiyat belirledik, henüz bir dönüş yapan olmadı. Bu dört kulübün haricinde futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı haberleri çıktı. Ben bir şey bilmiyorum. Bize bir talep gelmedi. Bu işi Galatasaray’a yada futbolcuya sormak lazım, aslı var mı? Futbolcu ile kulüp anlaşırlarsa bunu kendileri bilirler. Tazminat yada sonucuna katlanmak şartıyla. Futbolcunun bize vermesi gereken 2.5 milyon Euro. O miktarı getirirse gidebilir. Mahkemeye kalırsak bu tutar tazminat ve cezalarla 3.5 - 4 milyon Euro’yu bulabilir, ona da katlanırlar. Eğer tazminat vermeyeceğine emin olan kulüp varsa buyursunlar futbolcu ile sözleşmeyi imzalasınlar. Bizimle anlaşmak isteyen varsa da kapımız açık herkesle görüşürüz” diye konuştu. Sarı kırmızılılar düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ikinci kısmında taktik ve dar alanda pas çalışması yaptılar. Takımda eksik bulunmuyor.