(Görüntülü Haber) Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİSPOR ligin 9’uncu haftasında evinde konuk edeceği Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılar Karpuzatan Kadir Has Tesisleri\'nde yapılan antrenman ile Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Antrenman öncesi açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Karabükspor karşısında iyi oynayıp mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Sumudica, \"Karabükspor’a karşı kaybetmeyi hak etmedik. Şans yanımızda değildi. Karabükspor karşısında baskı kurup 5-6 pozisyon da bulduk. Ama onlar bir kez gelip golü attılar. Maçta kontrol bizdeydi. Maç boyu hiç zorlanmadık. Bir pozisyon hatasından gol geldi. Takımımdan çok memnunum. Ligde en iyi defans yapan 2 takımdan biriyiz. Ben futbolcularıma inanıyorum. Çünkü benim takımım iyi futbol oynuyor. Kayserispor’un bu maçı kaybetmesi herkesi şaşırttı. Bu sezon şu ana kadar 9 gol yedik. Sadece ilk maçta ve Karabükspor\'a gol atamadık. Ben futbolcularıma inanıyorum. Ligdeki bütün maçları seyrediyorum. Sivas maçını kazandık. Bursaspor maçı da öyleydi ve diğer maçlarda. Galatasaray maçının dışında bizi zorlayan, maçı domino eden hiçbir takım yoktu. Tüm maçlarda biz üstün oynadık, oyunu biz domino ettik. İyi organize oluyoruz. Eminim bu takım ligde ilk 8 takım içinde yer alacaktır. Avrupa Ligi\'nde mücadele eden bir takıma karşı oynayacağız. İyi hazırlanacağız. Takımımızın evinde iyi maçlar oynadığını biliyorum. Kayseri sadece Konyaspor için değil tüm takımlar için zor bir deplasman oldu. Buradan taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Onlara ihtiyacımız var. O kadar yol kat ederek Karabükspor maçına gelen taraftarlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Kayserispor\'un geçen seneden ne kadar farklı olduğu görülüyor; oyun olarak, hoca olarak, yöneticiler olarak ve taraftarlar olarak. Geçen sene 5 bin taraftar geliyordu, bu sene 17 bin taraftar geliyor. Çünkü bu takım taraftarsız hiç bir şeydir\" diye konuştu. Sakat ve cezalı ismin bulunmadığı Kayserispor’da antrenman düz koşu ile başladı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile devam etti.