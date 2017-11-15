(Görüntülü Haber) Kayserispor kalecisi Muammer Yıldırım: “Takım olarak kenetlendik”

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA) Kayserisporlu kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, takım olarak kenetlendiklerini kaydederek, Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Süper Lig’in 12’nci haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak olan Kayserispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım, “Ayak bileğimde bir sakatlığım vardı. Allah bir daha yaşatmasın. Şimdi düzeldim ve antrenmanlara çıkıyorum. Güzel bir gidişatımız var. Allah’a şükür her şey yolunda devam ediyor. Bundan sonrada devam edecek. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Gerçekten çok önemli bir maç oynayacağız. Özellikle onlar için çok önemli bir maç olacak. Kenetlendik ve yolumuza devam ediyoruz. Ankara’ya gideceğiz ve 3 puanla döneceğiz” ifadelerini kullandı. KAYSERİSPORLU FUTBOLCU STAPHENE BADJİ; “ALT SIRALARDA OLAN TAKIMLARLA OYNAMAK DAHA ZOR” Sarı-kırmızılı takımın bugün yapılan antrenmanından önce açıklamalarda bulunan takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Stephane Badji, “Haftaya iyi başladık. Antrenmanlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Zor bir maç bizleri bekliyor. Aşağıdaki takımlara oynamak yukarıdakilerden daha zor. Az puandalar ve daha çok puan için mücadele ediyorlar. Dikkatli olursak bu maçı kazanırız. 3 puan alırsak, bence kırılma olur. Biz, yukarıda kalacağımıza inanıyoruz. Bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Bu maç bizim için çok önemli\" dedi. YARDIMCI ANTRENÖR’UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI Antrenman öncesi Yardımcı Antrenör Cristian Petre’nin doğum günü kutlandı. Antrenman sahasına getirilen pastayı üfleyen Romen çalıştırıcı 50’inci yaşını sporcularla birlikte kutladı. Daha sonra yapılan antrenmanda A Milli takım kampından dönen Atila Turan düz koşu yaptı. Sarı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek olan Deniz Türüç antrenmanda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle ülkesinde bulunan Varela ve milli takım kampında bulunan Ryan Mendes, Asamoah Gyan, Sapunaru antrenmana katılmazken kaleci Silviu Lung’un salonda çalıştığı kaydedildi. Düz koşu ile başlayan antrenman daha sonra kondisyon çalışması yaptı.