T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Kayserispor, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı

İlyas KAPLAN  KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR, Süper Lig 12'nci haftasında deplasmanda konuk olacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

13 Kasım 2017 20:55

İlyas KAPLAN  KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR, Süper Lig 12\'nci haftasında deplasmanda konuk olacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.
Milli maç nedeniyle verilen arada TFF 1?inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep ile hazırlık maçı yapan Kayserispor, bir günlük iznin ardından Gençlerbirliği antrenmanlarına hazırlıklarına başladı.  A Milli Takımlara giden 6 oyuncu ile sakatlığı devam eden Verale bu gün yapılan antrenmanda yer almadı. Sakatlığı geçen kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile milli takım kampından dönen Oleksandr Kucher ise takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanda düz koşu, kondisyon ve pas çalışması yaptı.
GENÇLERBİRLİĞİ ADINA FİNAL MAÇI OLACAK
Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan  Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Bu zamana kadar oynadığımız en zorlu maçlardan birini oynayacağız. Bir çok oyuncumuz milli takımda, eksik oyuncularımız var. Takımın en iyilerinden biri olan Deniz Türüç\'te cezalı. Rakibimizin de sadece 8 puanı var, onlar için de çok önemli bir maç olacak. Kayserispor maçı onlar için bir final değerinde. Ankara?da iyi mücadele edip her şeyimizi göstermezsek puan yada puanlar alamayız. Umarım, futbolcularım onlara antrenmandan önce yaptığım konuşmada ne söylemek istediğimi anlaşmışlardır. Futbolcularıma da söyledim; karşımız da 8 puanı bulunan bir takım yok, Modipol Başakşehir ve Beşiktaş?ı yenmiş bir takım var. Bizim için kolay olmayacak diye konuştu.
Sumudica\'ya, Mircea Lucescu?nun Romanya ile yapılan hazırlık maçındaki kadro tercihinin sorulması üzerine, Rumen teknik direktör, O Lucescu\'nun sorunu ben Milli Takım hakkında konuşmak istemiyorum yanıtını verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİSPOR Süper LigGençlerbirliğiMilliTFFLigGazişehir GaziantepKayserisporMilli TakımlaraVeraleSakatlığıMuammer Zülfikar YıldırımOleksandr KucherSarıkırmızılıGENÇLERBİRLİĞİ ADINA FİNAL MAÇI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24