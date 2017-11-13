(Görüntülü Haber) Kayserispor, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı

İlyas KAPLAN KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR, Süper Lig 12\'nci haftasında deplasmanda konuk olacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

Milli maç nedeniyle verilen arada TFF 1?inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep ile hazırlık maçı yapan Kayserispor, bir günlük iznin ardından Gençlerbirliği antrenmanlarına hazırlıklarına başladı. A Milli Takımlara giden 6 oyuncu ile sakatlığı devam eden Verale bu gün yapılan antrenmanda yer almadı. Sakatlığı geçen kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile milli takım kampından dönen Oleksandr Kucher ise takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanda düz koşu, kondisyon ve pas çalışması yaptı.

GENÇLERBİRLİĞİ ADINA FİNAL MAÇI OLACAK

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Bu zamana kadar oynadığımız en zorlu maçlardan birini oynayacağız. Bir çok oyuncumuz milli takımda, eksik oyuncularımız var. Takımın en iyilerinden biri olan Deniz Türüç\'te cezalı. Rakibimizin de sadece 8 puanı var, onlar için de çok önemli bir maç olacak. Kayserispor maçı onlar için bir final değerinde. Ankara?da iyi mücadele edip her şeyimizi göstermezsek puan yada puanlar alamayız. Umarım, futbolcularım onlara antrenmandan önce yaptığım konuşmada ne söylemek istediğimi anlaşmışlardır. Futbolcularıma da söyledim; karşımız da 8 puanı bulunan bir takım yok, Modipol Başakşehir ve Beşiktaş?ı yenmiş bir takım var. Bizim için kolay olmayacak diye konuştu.

Sumudica\'ya, Mircea Lucescu?nun Romanya ile yapılan hazırlık maçındaki kadro tercihinin sorulması üzerine, Rumen teknik direktör, O Lucescu\'nun sorunu ben Milli Takım hakkında konuşmak istemiyorum yanıtını verdi.