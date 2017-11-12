(Görüntülü Haber) Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in mutlu günü

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir’in kızı Aybüke, Kayserili işadamı Bekir Karahasanoğlu’nun oğlu Can ile hayatlarını birleştirdi. Filamingo Düğün ve Balo Salonunda gerçekleştirilen düğüne Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki eşi Neşe Özhaseki\'nin yanı sıra Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ve yardımcı antrenörleri, futbolculardan Umut Bulut, Muammer Zülfikar Yıldırım ve Kana Bıyık ile sarı – kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Davetlilerin alkışları eşliğinde sahneye gelen genç çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik kıyarken, nikah şahitliğini ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Vali Süleyman Kamçı, gelinin amcası Naci Bedir yaptı. Genç çift bir ömür mutluluğa \"Evet\" diyerek nikah defterini imzaladı. Nikah sonunda Bakan Mehmet Özhaseki, genç çifte nasihatlerde bulundu. Düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Erol bedir\'in misafirlerini dışarıda karşılaması - Damat Can Karahansaoğlu\'nun zeybek gösterisi - Nikah töreni - Bakan Mehmet Özhaseki\'nin konuşması - Nikaha katılanlardan genel ve detay görüntü