(Görüntülü Haber) Kayserispor Başkanı Bedir: Yabancı sınırlaması uzun vadede olmalı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, yabancı sınırlamasının uzun vadede ve sistemli olarak yapılması halinde başarıya gidilebileceğini düşündüğünü söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin ligde karşılaşacağı Kasımpaşa için yaptığı antrenmanı takip eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, geçen sezon ilk yarıda 14 puan toplayan takımın bu sezon 5 maçta 10 puan topladığının hatırlatılması üzerine, \"Ben, takım olarak henüz sıfır puanımız olduğunu düşünüyorum. 10 puan aldık. Kenara koyduk. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren puan toplamaya başlayacağız. Daha sonra da bu 10 puanı üzerine koymak istiyoruz. Geçen sezon Bursaspor sezonun ilk yarısı 27 puan toplamıştı. Ama, ligde kalmayı sezonun son maçının 60’ıncı dakikasında garantileyebildi. Sezonun ilk yarısında toplanan puanlara ve sezonun başında alınan galibiyetlere çok fazla güvenilmemesi lazım. Çünkü sezonun ikinci yarısında puan almak, maç kazanmak çok zor. İyi başladık, iyi gidiyoruz. İnşallah iyi devam ederiz. 18 bin ortalamasında taraftara oynuyoruz. Büyük takımlar diye adlandırılan takımlardan sonra en çok taraftar ortalamasına karşı oynuyoruz. Taraftarımız tiyatro gibi izlemiyor. İçeride ve dışarıda Kapalı Kale taraftar grubunun öncülüğünde destek veriyor. Medyası ile halkı ile şehir arkamızda. Geçen seneki kabusu göreceğimizi düşünmüyorum. Ama, hedef de belirleyemem. Aşağıdan ne kadar fazla takımı altımıza alabilirsek yukarıya o kadar yaklaşmış oluruz. Sezon başında ligin 4 veya 5’inci haftasından sonra lige ısınacağımızı söylemiştim. Dediğim gibi de oldu. Sivasspor ve Antalyaspor maçında toplasanız 3-4 pozisyon verdik ve iki maçı da kazandık. Ama şu an kapasitemizin yüzde 70’i ile oynadığımızı söyleyebilirim” dedi. \"YABANCI SINIRLAMASI SİSTEMLİ DEĞİŞMELİ\" Yabancı sınırlaması hakkında sorulan soru üzerine Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “ Günümüzde yabancı sayısı azaltılsın mı diye bir tartışma var. Gördüğüm kadarıyla biz dahil kulüpler 3-4 yıllık sözleşmeler imzalamışlar. Bugün o kural çıksa bile bugün 14 yabancı isimden en fazla bir yada ikisini gönderebiliriz. Çünkü kontratlarımız var. Karara bağlansa bile bir geçiş süreci olacaktır. Bu konuya bir başka çehresinden bakarsak, Anadolu kulüpleri için söylemek gerekirse sadece fikrimi söylüyorum; büyük bütçeli kulüpler kaliteli futbolcuları alır geriye kalanları da Anadolu kulüpleri almak zorunda kalır. Yani şimdi 12.5 milyon Euro’ya kurduğumuz bu seviyede bir takımı sanırım 30-40 milyon Euro’ya kurmuş olurduk. Bugünün şartları ile konuşuyorum. Yoksa bende milli duygularla konuşmak isterim ki bütün futbolcumuz Türk olsun. 150 – 200 tane üst düzey futbolcu olduğunu düşünürsek 3-4 takıma bunu dağıttığınız zaman geriye de bir şey kalmıyor. O nedenle ben kısa vadede hem ekonomik anlamda hem de ligde tutunabilme ve mücadele etmek adına yabancı sınırlamasının çok az sayıya düşürülmesinin sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. Mevcut sistem böyle gider mi? Bu sisteminde sıkıntıları da var. Bunu da tartışırız. Kulüpler birliği bir fikir verir son karar Türkiye Futbol federasyonunundur” diye ifade etti. KAYSERİSPOR\'DA KASIMPAŞA HAZIRLIKLARI BAŞLADI Sarı-kırmızılı takım Türkiye Kupası için gittiği Van deplasmanından döndükten sonra ara vermeden Kasımpaşa hazırlıklarına başladı. Kupa maçında oynayan futbolcular düz koşu yaparken kupa maçında dinlendirilen futbolcular son yapılan antrenmanda ilk bölümde ısınma hareketleri ve koşu çalışması ikinci kısımda pas çalışması ve çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladılar. AHAMADA TEKRAR A TAKIMDA Kayserispor’un 2017 – 2018 sezonu öncesinde kendine kulüp bulmasını istediği 8 kişi arasında bulunan ancak kalmayı tercih eden Fransız kaleci Ali Ahamada yeniden A Takım ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile 2015 – 2016 sezonu devre arasında Tolunay Kafkas tarafından transfer edilen Fransız kalecinin sözleşmesi 30 Mayıs 2018’de bitecek. Sezon öncesi kendisine kulüp bulması istenilen deneyimli file bekçisi kalmayı tercih etmişti. Antrenmanlarını kendi gibi kadroda düşünülmeyen Nguemo ve Miladın Stevanovic ile Sümer Stadı\'nda yapan futbolcu, takımın Kasımpaşa ile yapacağı müsabaka öncesi yaptığı antrenmanlara çıkarak bu sezon ilk kez takımla çalıştı. Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica’nın yakından ilgilendiği Ali Ahamada takımın şut ve yan top çalışmalarında kalesini korudu.