(Görüntülü Haber) Kayserispor Başkanı Bedir: "Avrupa'ya gitmeyi garantilemedikçe bize uyku yok"

Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu Kayserispor Başkanı Erol Bedir, futbolcular Deniz Türüç ve Stephane Badji 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilere kendilerini ağırladıklarını için teşekkür eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, \"Bizim göreve geldiğimizde Kayserispor düşmemeye oynayan, borç içinde olan bir kulüptü. Geçmişte çok büyük başarılara imza atan, son 2-3 senedir büyük sıkıtılar içindeydi. Düştü gözü ile bakılan takıma geldik. Yaptığımız transfer ve hamlelerle sezona başladık. Artık ligde kalma hedefinde olmayan bir takım haline geldik. Düşmemeye değil Avrupa kupaları için mücadele eden bir takım olduk. Biz bu sezon Avrupa\'ya gitmek istiyoruz. Matematiksel olarak Avrupa\'ya gideceğimiz ya da gitmeyeceğimiz kesinleşene kadar bize uyku yok\" diye konuştu. Bedir\'in sözleri sık sık, \"Başkan bizi Avrupa\'ya götür\" tezahüratları ile kesildi. BEDİR\'DEN ERCİYESSPOR YORUMU Söyleşinin sonunda öğrencilerin sorusunu da cevaplayan Erol Bedir 3\'üncü Lig\'den BAL\'a düşen Erciyesspor\'un durumu ile ilgili sorulan soru üzerine, \"İçim acıyor\" dedi. Bedir sözlerinin devamında, \"Ben ilk olarak Erciyesspor\'\'da başkanlık yaptım. Şampiyonluklar yaşadım. Bugünkü içinde olduğu durum çok acı. Ben şimdi Kayserispor\'un başkanlığını yapıyorum. Keşke imkanım olsaydı da Kayseri Erciyesspor için de bir şeyler yapabilseydim. Ancak bir koltukta iki karpuz taşınmaz. Üzülüyoruz ama yapabileceğimiz de fazla bir şey yok\'\' diye konuştu. DENİZ TÜRÜÇ: \"KULÜP BENİ BIRAKMADIĞI SÜRECE BURADAYIM\" Öğrencilere konuşan Deniz Türüç, \"Ne yaparsanız yapın ama en iyisini yapmaya çalışın\" diye başladığı konuşmasının devamında, \"Siz okulda başarılı olduktan sonra bizi destekleyin ve başarıyı beraber getirelim\" dedi. Transfer dönemlerinde adının başka kulüplerle anıldığının hatırlatılması üzerime Deniz, \"Ben Kayserispor\'da mutluyum. Yönetim beni göndermek istemediği sürece burada kalmak isterim\" açıklamasını yaptı. BADJİ: \"İNŞALLAH KAYSERİSPOR\'DA KALIRIM\" Taraftarlara aile gibi olmak gerekildiğini belirten Badji, \"Takımımızın hedefleri var. Ben de takım arkadaşlarım da Kayserispor taraftarını mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Bazen futbolda işler istediğiniz gibi gitmiyor. İşte o zaman sizin gibi destekçilere ihtiyacımız var. Eğer sahada istediğimizi yapamadığımız zamanlar olursa, sizlerin tribünden vereceğiniz destekle ayağa kalkabiliriz. Sizden isteğim, tek bir futbolcuya değil takıma destek verin. Biz sizsiz, siz bizsiz olamazsınız. Bir aile olmak zorundayız. Kayseri güzel bir şehir. Eğer birlik olursak daha iyi oluruz\" şeklinde konuştu. Bursaspor maçında takımın performansının iyi olmamasının nedeninin sorulması üzerine konuşan Badji, \"Lig uzun bir maraton. Her zaman aynı iyi olamıyorsunuz. Yoğun maçlar oynuyoruz. Ben de buradan size söz veriyorum ki ileride size iyi bir futbol izleteceğimize inanıyorum\" dedi. Sezonun sonunda takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili yorumda bulunan Badji, \"Kalmayı isterim ama bu biraz da bana değil başkanımıza bağlı\" yanıtını verdi. Programın sonunda Kayserispor Başkanı Erol Bedir\'e öğrenciler, onun çok sevdiği \'Sarı Gelin\' türküsünü seslendirdi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir okul müdürü Alpaslan Toyoğlu\'na Kayserispor forması hediye etti. Öğrenciler, futbolcular Deniz ve Badji ile fotoğraf çektirmek ve imza almak için bir birleriyle yarıştılar.