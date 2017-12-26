(Görüntülü Haber) Kayserili usta, film ve diziler kılıç yapıyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİLİ esnaf Ömer Navruz (45), film ve diziler için bıçak ve kılıçlar yapıyor. Navruz, el emeği göz nuru kılıç ve baltaları yurt dışına da ihraç ediyor. Son dönemlerde Türkiye ve Arap ülkelerinde yaygınlaşan tarihi filmler, tarihi Kapalı Çarşı\'da 30 yıldan bu yana kılıç, balta ve bıçak ustası Ömer Navruz\'a ilham kaynağı oldu. İzlediği tarihi film ve dizilerde gördüğü kılıç ve baltaları hobi olarak tasarlayan Navruz, şimdi yurt içi ve dışında çekimleri yapılan birçok tarihi film ve dizilerin kılıç ve baltalarını yapıyor. Çelik kılıçları siparişlere göre yaptığını belirten Navruz, şöyle dedi: \"Kılıçların işlemei, ağaç açması, sap kısmı ve sedeflerini kendim yapıyorum. Sap kısmında genelde ceviz ağacı kullanıyorum. İsteğe göre farklı boy, ağırlık ve işlemelerde kılıç üretiyorum. Ülkemizde yaygınlaşan tarihi diziler işlerimizi artırdı. Eskiden 1 kılıçtan yılda 1-2 adet satarken şimdi siparişlere adeta yetişemiyoruz. Kılıçları genelde toptan sipariş üzerine yapıyorum. Çok kıramadığımız insanlar olursa bir kereye mahsus özel yapım kılıç tasarlıyorum. Dizilerden gelen tarihsel danışmanlar buldukları ya da kendilerinin tasarladıkları kılıçları bana gösteriyor. Ben de gördüğüm kılıçların bire bir aynısını yapıyorumum. Kılıçların satış rakamı 250\'den başlıyor, 1000 TL\'ye kadar ulaşıyor.\" BALTALAR İSKANDİNAV ÜLKELERE İşletmesinde Selçuklu dönemi başta olmak üzere Osmanlı\'nın son dönemine kadar kullanılan kılıçların üretimini yaptığı belirten kılıç ustası Ömer Navruz, şöyle devam etti: \"Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan kılıçların benzerlerini yaptığım gibi şehrimize gelen Japon turistlerin isteklerine göre \'Samuray\', İtalyan turistlerin ise \'Suvari\' olarak ifade ettikleri kılıçları bire bir yapıp teslim ediyorum. İskandinav ülkelerinde yayınlanan bir dizi için balta siparişi aldım ve bu baltaları da imal ederek, ihraç edeceğim.\"