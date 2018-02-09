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(Görüntülü Haber) Kayserili besici, boğasını Mehmetçik'e bağışladı

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatına vatandaşlar erzak, yemek ve bağışladıkları kan ile destek olurken Kayserili besici 48 yaşındaki Fevzi Kaya, 2 yıldır baktığı 1 Ton 630 kiloluk

09 Şubat 2018 13:15

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,(DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin\'e başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatına vatandaşlar erzak, yemek ve bağışladıkları kan ile destek olurken Kayserili besici 48 yaşındaki Fevzi Kaya, 2 yıldır baktığı 1 Ton 630 kiloluk Semental cinsi bogasını Mehmetçiğe bağışladı. İncesu ilçesi Saraycık Mahallesinde besicilik yapan 3 çocuk babası Fevzi Kaya, Mehmetçiğin Afrin\'deki Zeytin Dalı harekatında başarılı olması, daha çok güçlenmesi için 2 yıldır ahırında beslediği 1 ton 650 kiloluk ,2 yaşındaki evboğayı Mehmetçiklere bağışladı. Besici Fevzi Kaya, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Büyük devletlerinde içeride ve dışarıda düşmanları olur. Çok şükür Mehmetçiğimiz yurt içindeki düşmanları temizledi. Yurt dışında PKK\'ye destek verenlerin peşine düştü. Bu askerlere millet olarak devletimiz verdiği desteği vermeliyiz. Zor şartlar altında vatan savunması yapan askerlere destek olmak için bende elimden ne gelir diye düşündüm. Ahırımda bulunan en büyük hayvanım olan 1 Ton 630 kiloluk tosunumu Mehmetçiğimize vermeye karar verdim. Mehmetçiğime beslediğim tosunum kurban olsun. Kesip yesinler, askerimize kan olsun, can olsun dedi. TOSUNUN BABASI KILLI\'YI CUMHURBAŞKANINA HEDİYE ETMİŞTİ Fevzi Kaya\'nın dev tosunun askerlere ulaştırılması konusunda girişimleri başlattığı ve boğasının kamyona yüklenerek harekat merkezlerden birine ulaştıracağını söyledi. Besici Kaya, dev boğanın Kıllı isimli 2 ton 300 kiloluk babasını geçtiğimiz yıl Şubat ayında Ankara\'daki Tarım Fuarı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyep Erdoğan\'a hediye etmişti.

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