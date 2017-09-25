(Görüntülü Haber) Kayseri'de Yöresel Lezzet Fuarı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- DÜNYA Ticaret Merkezi\'nde açılışı yapılan 9. Yöresel Ürünler Fuarı\'na ilgi yoğun oldu. Fuarda 40 ilden gelen esnaf, bölgelerine ait yöresel lezzetleri sergiledi. Cuma günü Sun Fuarcılık tarafından Dünya Ticaret Merkezi\'nde açılışı yapılan 9. Yöresel Ürünler Fuarı hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı. 40 farklı ilden gelen 120 firma temsilcisi bölgelerine ait yöresel lezzetleri kurdukları stantlarda hem sattı hem de ikram etti. Fuar yetkilisi Mehmet Saçmacı, \"Kayseri halkına 9. kez sunulan fuar yoğun ilgi görüyor. İnsanlar, bu fuara gelerek yöresel ürünleri tadarak, görerek ve uygun fiyat fırsatlarından yararlanarak satın alıyor\" dedi.