(Görüntülü Haber) Kayseri'de yaşayan Endonezyalı öğrenci 3 kez evlilik teklifi aldım

Samed Aydın SUN KAYSERİ,(DHA)Endonezya\'dan 5 yıl önce Kayseri\'ye gelen Erciyes Üniversitesi 4.sınıf öğrencisi İndah Triyana (23) kentte 3 kez evlilik teklifi aldığını belirterek, Türkiye\'ye okuyamaya geldim. Ancak, üst üste evlilik teklifleri beni şaşırttı . üstelik bunlardan biri de yanıma gelip oturan yaşlı bir amca tarafındandı. Birden bana dönüp, Benim eşim olmak ister misin? dedi, şok oldum ifadelerine yer verdi. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi İndah Triyana Türkiye\'ye geliş sebebinin buradaki eğitimin Avrupa\'ya nazaran daha ucuz olmasından kaynakladığını belirterek, \'Türkiye\'ye gelmeden önce bir araştırma yaptım ve Avrupa\'ya göre daha uygun olduğunu gördüm. Türkiye\'de ise tercihimi Kayseri\'den yana kullandım çünkü, Kayseri maddi açıdan benim için en uygun şehirdi dedi. Kayseri\'de tercümanlık yaptığını da ifade eden Triyana, Burs almadığım ve tek başıma olduğum için hafta sonları çalışıyorum. Türklere İngilizce, fizik, kimya gibi alanlarda özel dersler veriyorum. Tercümanlık yapıyorum dedi. SÜREKLİ ÇAY İÇİLMESİ TUHAFIMA GİDİYOR Türk yemek kültürüne alışmakta zorlandığını da vurgulayan genç kimyager, Yemek kültürümüz çok farklı. Hindistan sütünü sürekli tüketiyoruz ama burada öyle bir şey yok. Sabah burada ekmek yiyorsunuz ama, bizim kültürümüz de ekmek yok. 3 öğün pilav yiyoruz. İlk yılımda çok zorlandım. Türkler sürekli çay içiyorlar bu bana çok tuhaf geldi. Endonezya\'da sürekli çay içmiyoruz ama burada günde 5-10 defa çay içebiliyorsunuz şeklinde konuştu. BENİM EŞİM OLUR MUSUN Kayseri\'de unutamadığı anlardan da bahseden Endonezyalı öğrenci Triyana, Kayseri\'de,sürekli evlilik teklifleri alıyorum.Bunları tebessüm ederek, teşekkür ederek geçiştiriyorum.. Farklı farklı insanlardan 3 defa bu şekilde sorular aldım. Parkta otururken bir teyze de oğlunun mühendislik bölümünde okuduğunu ve onunla evlenmek isteyip istemediğimi sordu ifadelerini kullandı. Annesinin Türk erkekleriyle evlenmesine sıcak bakmadığını da ifade eden genç kadın Türk erkeklerinin benimle evlenmek istediklerini anneme söylediğim zaman kabul etmedi. 5 yıldır ülkeme hiç gitmedim eğer burada evlenirsem yine Endonezya`ya gitmem diye korkuyor dedi.