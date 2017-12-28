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(Görüntülü Haber) Kayseri'de Tarihi Kale surlarında intihar girişimi

Cafer ZENGİN KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Cumhuriyet Meydan'ında bulunan Tarihi Kale'nin surlarına çıkan 54 yaşındaki kadın intihar etmek istedi

28 Aralık 2017 19:09

Cafer ZENGİN KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ\'de Cumhuriyet Meydan\'ında bulunan Tarihi Kale\'nin surlarına çıkan 54 yaşındaki kadın intihar etmek istedi. Kayseri\'de akşam saatlerinde Tarihi Kale\'nin surlarına çıkan Hatice Kalan intihar etmek istedi. Kadını kale surlarında gören vatandaş, durumu polise ve 112\'ye bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, 112 ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, surlara çıkarak kadını intihardan vazgeçirmek için uğraştı. Bu sırada aşağı bakarak olay yerine gelen Gazetecilere Çekmeyinö diyerek tepki gösteren kadının dalgınlığından faydalan ekipler kadını etkisiz hale getirdi. Daha sonra itfaiye merdiveni ile Kale surlarından aşağı indirilen kadın itfaiyenin merdiveninden atlama girişiminde bulundu. Ancak itfaiye görevlisi kadını tutarak buna izin vermedi. Kadın bu sırada Bırakınö diye bağırdı.Surlardan aşağı indirilen kadın Gazetecilerin Neden intihar etmek istedinizö yönündeki sorularını yanıtsız bıraktı. 54 yaşındaki Hatice Kalan, Beni çekmeyinö dedikten sonra sağlık görevlilerince ambulansa bindirildi. İntihar girişimi ile ilgili olarak bilgi veren yetkililer ise Hatice Kalan\'ın bazı ailevi nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti.

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