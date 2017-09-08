(Görüntülü Haber) Kayseri’de, öldürülen Arakanlı Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından, Arakan\'da hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Gönüllü Kültür Kuruluşları adı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, Hunat Camii\'nde cuma namazını sonrasında Mynamar sınırları içerisinde bulunan Arakan\'da hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun yanı sıra Cuma namazına gelen vatandaşlar da gıyabi namazda saf tutarak, dua etti.



Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu adına konuşan Ahmet Taş, namaz sonrası yaptığı açıklamada, Arakan’da Müslümanlarının yok olmamak için yardım beklediklerini söyledi. Yapılan konuşmanın ardından gıyabi cenaze namazına katılanlar Müslümanlar için dua etti.