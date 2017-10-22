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(Görüntülü Haber) Kayseri'de motorin hırsızlığı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, motorin ve araç hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2'si erkek 1'i kadın olmak üzere 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı

22 Ekim 2017 19:37

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, motorin ve araç hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2\'si erkek 1\'i kadın olmak üzere 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Kocasinan İlçesi Himmetdede Mahallesi İstasyon Camii yakınlarında park edilen Büyükşehir Belediyesine ait araçlardan mazot çalındığı ve zanlıların beyaz renkli bir araç ile kaçtıkları ihbarı üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şüphelilerin içinde olduğu araç Kayseri-Ankara karayolundaki Kalaba Jandarma Karakolu tarafından yakalandı. Araç içinde yapılan ilk kontrolde 6 motorin bidonu olduğu ve bunu çekmek için basma düzenekli pompa olduğu ve kaçış sırasında çaldıkları motorinin bir bölümünün hırsızlıkta kullandıkları kamyonet içine döküldüğü belirlendi. Araç içinde bulunan şüpheliler; Göksan A. (34), Ayça M. (21) ve Murat Y. (34) gözaltına alındı. Olayla ilgili zanlılar Jandarma Komutanlığı\'nda yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

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