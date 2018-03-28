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(Görüntülü Haber) Kayseri'de komandoların zorlu eğitimi

Oktay ENSARİ- Yasin  DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin en özel birliklerinden biri olan Kayseri 1

28 Mart 2018 15:32

Oktay ENSARİ- Yasin  DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en özel birliklerinden biri olan Kayseri 1. Komando Tugayı personeli, Erciyes Dağı eteklerinde, zorlu doğa şartlarında gerçek mermilerle sıkı bir eğitimden geçiriliyor.

Sabah sporu ve kahvaltıyla güne başlayan mavi bereli paraşütçü komandolar, sızma parkurunda gerçek mermiler ve patlayıcılar arasında düşman mevzilerine sızıyor. Komandolar, tam teçhizatlı olarak dağcılık parkurunda, iplerle geçiş yapıp, yaklaşık 10 metrelik kuleden iniyor. EYP dershanesinde el yapımı patlayıcılar konusunda, uygulamalı olarak patlayıcı tuzaklı eğitimden geçirilen komandolara düşük çaplı patlayıcılarla tuzaklanmış bina girişleri, pencereleri, Türk bayrağı, kitaplar, ev eşyaları tek tek gösteriliyor. 4 bin 900 kalorili yemeklerini duayla yiyen, sahra  ocaklarında pişen poğaça, kek gibi yiyecekler ve sıcak çorba içen subay, astsubay, uzman çavuşlar ve askerler daha sonra Güneydoğu, El Bab ve Afrin\'de öne çıkan meskun mahal atış teknikleri konusunda gerçek mermilerle eğitim yapıyor. Cadde, sokak ve bina içinde çift koldan ilerleme ve atış tekniklerini gerçek tüfek ve tabancalarla gerçekleştiren komandolar, atışta yüzde yüze yakın isabet ile parmak ısırtıyor.

ATIŞLAR CADDE, SOKAK VE BİNALARA GÖRE AYARLANIYOR

Son dönemlerde özellikle il, ilçe ,belde ve köyler ile mahallelerle önem kazanan mücadelede teröristlere karşı meskun mahal atış teknikleri gösteriliyor. Bu eğitimde komandolara yakın mesafeden hedeflere süratle ve etkin şekilde, ayakta veya yatarak ateş etmenin nasıl yapılacağının gerçek mermilerle uygulaması yapılıyor. Eğitimde piyade tüfeği ve tabanca ile  atışların isabet oranlarını artırmak, personelin beklenmeyen hedeflere karşı acil atış teknikleri hedef alınıyor. Komandolar cadde, sokak ve bina içinde çift koldan ilerleme, köşelerden çabuk ateş etme, ilerleme ve ilerleyiş sırasında atış teknikleri de uygulamalı olarak üst rütbeli  komutanlar tarafından gösteriliyor.

DERSHANEDE EYP EĞİTİMİ

Komandolara, teröristlerin son zamanlarda sıkça kullandığı el kapımı patlayıcılar ve tuzaklama konusunda da dershanede eğitim veriliyor. Ders sırasında tuzaklanan her türlü malzeme tek tek anlatılıyor. Gerek açık arazide gerekse kapalı ortamların bir benzerinin canlandırıldığı eğitimlerde düşük ayarlı patlayıcılar kullanılarak, komandolara olası patlamaların nasıl olacağı gösteriliyor. Teröristlerin kapalı mekanlarda kapı, pencere, Türk bayrağı, Kuran-ı Kerim başta olmak üzere kitap, yastık, yorgan, mutfak eşyalarını özellikle de büyük ve küçük tüp gazlarla patlayıcı yaptıkları bunların çekme, basma, itme ve kumanda ile patlattıkları anlatılıyor

YEMEKLER EN AZ 4 BİN 900 KALORİLİ

Komandoların eğitim kadar kahvaltı ve yemeklerine de özen gösteriliyor. Mavi berelilerin kumanyaları her öğün için 4 bin 900 kaloriden az olmamak üzere düzenleniyor. 4 kap yemekten önce komandolar yemek duası yapıyor. Bu arada gerek eğitimde gerekse yurt içi ve yurt dışı harekatlar sırasında Mehmetçiğe, seyyar mutfakta pişirilen kek, poğaça, ekmek, çorba ve iki kap sıcak yemek ekstra veriliyor. Özellikle paraşüt atlayışları sonrası personele moral ve motivasyon için atlayış yaptıkları alanda seyyar mutfaktan çay ve poğaçalar ikram ediliyor.

Komandolar eğitimlerin ardından da hep birlikte Komando Andı\'nı söylüyor.
 

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