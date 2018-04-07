(Görüntülü Haber) Kayseri'de İYİ Parti'den medya eylemi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin ev partililer, bazı televizyon kanallarının partilerinin kongre ve programlarını iktidarın emri ile görmezden geldiğini ileri sürerek, \'İYİ\'ler burada, basın nerede\' yazılı pankartlar taşıyıp, \"TV hükümetinse meydanlar iyilerindir\" dediler. Cumhuriyet meydanında yapılan basın açıklamasında İYİ partililer, 1 Nisan Ankara\'da partilerinin genel kurulunda yer alan fotoğraflardan oluşan üzerinde \'İYİ\'ler burada, basın nerede\' yazılı çok sayıda pankart taşıdı. İl Başkanı Hüseyin Tekin, eylem sonrası yaptığı açıklamada, Ankara Arena Spor Salonu\'nda yapılan olağan genel kuruluna 100 bini aşkın partilinin geldiğini, ancak genel kurulun birkaç televizyon dışında hiçbir televizyon kanalında yayınlanmadığını ve gazetelerde ise çok küçük yer aldığını söyledi. İYİ Parti\'nin ateşinin Kayseri\'den yakıldığını vurgulayan İl Başkanı Tekin, \"Son zamanlarda iktidar, medyaya tahakküm kurduğu yetmezmiş gibi, kenarda köşede kalan farklı sesi susturmak mücadelesi içine girdi. Genel kurulumuzu birkaç istisna televizyon hariç, hiç kimse vermedi. İktidar farklı söz söyleyenleri susturma ve satın alma çabası içine girdi. Milletin parasıyla, millet haberlerden yoksun edilmeye başlandı. Bu nedenle iktidara diyoruz ki; TV\'ler hükümetinse, meydanlar İYİ\'lerindir\" diye konuştu.