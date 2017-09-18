(Görüntülü Haber) Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 54 yaşındaki Ümüş Yerlikaya öldü. Kaza, merkez Melikgazi İlçesi Aşıkveysel Bulvarı\'nda meydana geldi. 58 yaşındaki Yaves Yerlikaya 35 DRV 38 plakalı otomobiliyle Aşıkveysel Bulvarı\'nda seyir halindeyken Uzay Caddesi yönünden gelen Mert Göngül\'ün yönetimindeki 38 LL 164 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 DRV 38 plakalı otomobil takla atarak, ters döndü. Kazada takla atan otomobilde bulunan 54 yaşındaki Ümüş Yerlikaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan araçların sürücüleri ise gözaltına alınarak Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi\'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Ümüş Yerlikaya\'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.