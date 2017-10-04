(Görüntülü Haber) Kayseri'de hurdacıların yaşadığı 6 çadırın kundaklandığı iddiası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de hurdacılık yapan akraba ailelerin kaldığı 6 çadır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Aileler, çadırların, gün içerisinde kavga ettikleri başka bir ailenin bireyleri tarafından ateşe verildiğini iddia etti. Melikgazi İlçesi\'ne bağlı Anbar Mahallesi Erden Sokak\'ta, Çağlar ile hurdacılık yapan Kuşçu aileleri arasında gün içerisinde kavga çıktı. Araya gidenler, tarafları yatıştırdı. Akşam saatlerinde bir yakınlarını ziyarete giden Kuşçu ailesinin yaşadığı çadırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yandaki akrabalarının yaşadığı 5 çadıra daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Çadırların yanındaki hurdalara da sıçrayan yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürdü. Yangını, gün içerisinde kavga ettikleri Çağlar ailesinin çıkardığını ileri süren Yeter Kuşçu, \"Kızıma oturmaya gitmiştik. Döndüğümüzde içinde eşyalarım ve paramın bulunduğu çadırı yakmışlar. Bu olayı gece yapsalardı, çadır içinde çok sayıda çocuk olabilirdi. Hepsinden şikayetçiyiz\" dedi. Yangının ardından Kuşçu ve Çağlar arasında çıkan kavga, olay yerine sevk edilen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.