(Görüntülü Haber) Kayseri'de heyelan; dev kayalar yolu kapattı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesinde, etkili olan yağış sonrasında sel baskınları yaşanırken bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Çamlıca Mahallesi’ne giden yola kaya parçaları düştü. Yahyalı ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Yapılan ölçümlerde metrekareye 60 kilo yağış düştüğü ifade edildi. Etkili olan yağışla birlikte Kapuzbaşı Şelalelerine yakın bölgelerde sel meydana geldi. Yollar hasar gördü. İlçede aşırı yağış taşkınların yanında heyelana da neden oldu. Çamlıca Mahallesi’ne giden yola heyelanla birlikte dev kaya parçaları düştü. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede etkili olan şiddetli yağış ile birlikte bazı olumsuzlukların yaşandığına dikkat çekerek, “Şiddetli yağış ile birlikte heyelan meydana geldi. Şu an Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda olan bir yer olduğu için ekipler çalışıyor. Çok büyük taş, kaya parçaları heyelanla birlikte yola düştü. TIR büyüklüğünde diyeceğimiz kayalar var. Büyükşehir Belediyesi ekipleri o kayaları kırarak, yolu açma çalışmaları yapıyor” dedi.