(Görüntülü Haber) Kayseri'de 'ByLock' operasyonu: 3 gözaltı

Olcay DÜZGÜN- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' programı kullandıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaptığı operasyonda şirket hatları üzerinde örgütün gizli haberleşme ağı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen Melikşah Üniversitesi\'nden ihraç edilen Abdullah Ziyaeddin Demirel, Abdullah Şığınkaya ve FETÖ\'den tutuklu Necmi Somtaş\'ın kızı Fatma Somtaş gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. 3 zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.