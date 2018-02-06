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(Görüntülü Haber) KAYSERİ'DE ANGOLALI ÖĞRENCİYİ ŞAŞIRTAN SORU

Haber- KameraSamed Aydın SUN KAYSERİ,DHA)TÜRKİYE Burslusu olarak 2014 yılında Kayseri?ye gelen Angolalı Genilson Domingos, kentte karşılaştığı, (Nerelisin, baban ne iş yapıyor ve ne yapıyorsun) soruları karşında şaşırdığını söyledi

06 Şubat 2018 14:38

Haber- KameraSamed Aydın SUN KAYSERİ,DHA)TÜRKİYE Burslusu olarak 2014 yılında Kayseri?ye gelen Angolalı Genilson Domingos, kentte karşılaştığı, (Nerelisin, baban ne iş yapıyor ve ne yapıyorsun) soruları karşında şaşırdığını söyledi. Angolalı öğrenci Domingos, ?Angola?da birine böyle sorular sorsanız insanlar size tepki gösterir. Ben, en yakın arkadaşımın dahi babasının ne iş yaptığını bilmiyorumö dedi. Angola?nın başkenti olan Luanda?dan 4 yıl önce Kayseri?ye gelen ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 3?üncü sınıf öğrencisi Genilson Domingos, (23) Türkçe öğrenmeye ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi?nde başladığını belirterek, ?TÖMER ile ERSEM?de Türkçe öğreniyorum. İlk zamanlar zorluklar yaşadım. Ama hocalarımız çok iyi olduğu için bu sorunu kısa sürede aştım. Türkiye?ye geldiğimde sadece Portekizce biliyordum ve bu dili bilen kişilerle muhabbet edebiliyordum. Ama ,artık herkesle rahatlıkla iletişim kurabiliyorum. Hocalarımız da bazen bizimle İngilizce konuşuyorlar. Türkçe?yi artık kavradımö şeklinde konuştu. ?ANGOLA?DA İNSANLAR BİRBİRLERİNE BU TARZ SORULAR SORMAZö Kayseri?ye geldiğinde yaşadığı zorluklara da değinen Genilson Domingos, ?Kayseri?ye ilk geldiğimde soğuk havaya alışmam biraz zor oldu. Kültür farkı da beni zorlayan etkenlerden biri oldu. Ama, iklim farkı beni çok etkiledi alışmam zor olduö dedi. İnsanların iletişim kuruş biçimlerinin kendisine tuhaf geldiğini de belirten Domingos, ?Kayseri?de insanlar ilginç bir şekilde iletişim kuruyor. İlk defa tanıştığın bir insana ?nerelisin?, ?Baban ne iş yapıyor? ve ?Ne yapıyorsun? diyorlar. Bu sorular bana çok tuhaf geldi. Angola?da kültür çok farklı. Biriyle karşılaştığımız zaman ?nerelisin, ne yapıyorsun, baban ne iş yapıyor? diye sormuyoruz. Portekiz sömürgesi olduğu için galiba onun da etkisi var kültür farkı ondan kaynaklanıyorö ifadelerine yer verdi. ?İNSANLAR BİZE TEPKİ GÖSTERİRö Angola?da bu soruları sorduğu zaman yaşayacağı sıkıntıları da dile getiren Domingos, ?Luanda?da ya da Angola?nın başka bir şehrinde bu soruları her hangi birine sorsanız insanlar size tepki gösterir. Ben en yakın arkadaşımın bile babasının ne iş yaptığını bilmiyorum. O, bana demese ben ona sormuyorum bile çünkü, tuhaf karşılanır. Bundan dolayı da Kayseri?de ki bu durum bana çok tuhaf geldi ama, sonradan alıştım artık bende Türk arkadaşlarımla muhabbet ederken, bu tarz sorular soruyorumö diyerek sözlerini tamamladı.

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