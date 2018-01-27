(Görüntülü Haber) KAYSERİ ÖRDEK VE KAZLAR İÇİN GÖLETİN BUZLARI KIRILDI

(Haber Oktay ENSARİ- Kamera Olcay DÜZGÜNKAYSERİ,DHA)ÖRDEK VE KAZLAR İÇİN GÖLETİN BUZLARI KIRILDI KAYSERİ Büyükşehir Belediyesinin Beştepeler\'deki Mehmet Çalık Parkındaki göletin suları hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düşünce buz tuttu. Belediye görevlileri buradaki ördek ve kazlar için göletin buzlarını kürekle kırıp, ördek ve kazların suya girmelerini sağladı Kocasinan ilçesindeki Anadolu Harikalar Diyarındaki Hayvanat Bahçesinin dışında Melikgazi ilçesindeki Beştepeler Mehmet Çalık Parkında Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş gölette barınan , sayıları 200\'e yaklaşan Pekin,Yeşilbaş,Amerikan ve Suna türü ördekler ile Mısır ve yerli kazlar, hava sıcaklığının gece eksi 7 derece kadar düşmesi üzerine, suya giremedi. Gölet çevresinde dolaşan,görsel amaçlı ördek ve kazlar için Büyükşehir Belediyesi görevlileri seferber oldu. Ellerindeki küreklerle buzları kırıp, bu sevimli hayvanların suya girip yüzmelerine yardımcı oldu. Beştepeler Parkında Büyükşehir Belediyesine ait tesislerdeki midilli atlar ve keçiler için de kapalı alanlar dışındaki açık bölümlerde kar temizliği yapıldı.