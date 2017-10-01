(Görüntülü Haber) Kaynarca'da yağmur nedeniyle dereler taşlı, yollar su altında kaldı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca İlçesi\'nde yağmur yağışı nedeniyle su birikintileri oluşan bazı yollar ulaşıma kapandı. Tarım alanları sularla kaplandı.



Kaynarca\'da dün gece başlayan ve aralıksız devam eden yağmur yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinden geçen Seyran deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu Kaynarca-Adapazarı yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Emniyet ekipleri önlem amaçlı yolu ulaşıma kaparken, ulaşım diğer yollardan sağlandı. Hacıköprüsü, Kulaklı, İmamlar ve Sarıköy mahallelerine giden yolda bulunan köprüler de sular altında kaldı. Sakarya Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri su tahliye çalışmaları başlattı. Dere yataklarının kenarlarında bulunan tarım alanları da sularla kaplandı. Yoğun yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.



Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, \"İlçemizde dün gece başlayan ve aralıksız devam eden sağanak yağış sonrası Başoğlu, Sarıköy, Hacıköprüsü, İmamlar mahallelerimizde köprüler taştı. Sel suları ekili tarım alanlarını etkiledi. Belediye ekiplerimiz zarar gören mahallelerde çalışmalarını sürdürüyorlar\" dedi.