(Görüntülü Haber) Kaymakam ve öğretmenler okulu boyadı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu beraberindeki öğretmenlerle Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi\'ni ellerine aldıkları fırçalarla boyadı. Suriye\'nin Kobani kentinin yanı başındaki Suruç\'un Mürşitpınar Mahallesi\'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni eğitim ve öğretim yılında okulun eksiklerini tespit etti. Öğretmenler daha sonra Kaymakam Ferhat Sinanoğlu\'nun desteğiyle \'Okullar çiçek açsın\' projesi kapsamında alınan boyalarla sınıfları, koridorları, dış duvar ve bahçe duvarlarını boyadı. Öğrencilerin daha temiz ve rahat eğitim almaları amacıyla sınıfları temizleyen öğretmenlerin davranışını takdir eden Kaymakam Ferhat Sinanoğlu da eline fırça alarak bir sınıfın duvarını boyadı. Boş derslerinde okulda tadilat işine giren öğretmenlerin örnek davranışından dolayı kutlayan Suruç Kaymakamı Fatih Sinanoğlu, \"Sizler bu okulu boyadınız bizlerde buraya çok güzel bir halı saha yapacağız. Şuanda eli fırça tutan bu öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Benimde bir nebze bu okula emeğimin geçmesi için bende bir fırça atmaktan dolayı oldukça mutlu oldum dedi.