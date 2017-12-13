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(Görüntülü Haber) Kaymakam, kursiyerlerle birlikte kilim dokudu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye bünyesinde açılan kilim dokuma kursunda incelemelerde bulundu

13 Aralık 2017 15:56

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye bünyesinde açılan kilim dokuma kursunda incelemelerde bulundu. Öztürk, bir kilim tezgahının başına geçip kursiyerlerle birlikte kilim dokudu. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçede yeni açılan kilim dokuma ve dikiş-nakış kurslarını ziyaret etti. İlk olarak Kadın Emeği Pazarında açılan kilim dokuma atölyesini ziyaret eden Öztürk, usta öğreticilerden kurs hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerle sohbet eden Öztürk, büyük bir emekle dokunan kilimleri yakından inceledi. Öztürk, tezgahta kilim dokuyan kursiyerlerle birlikte kilim dokudu. Öztürk, kadınların büyük emek vererek dokudukları kilimlerin tanıtılması gerektiğini belirterek, \"Kilimlere çok değer veriyorum. Başkale\'ye özgü kilimlerin tanıtımı için kursiyerlerimize her türlü desteği vereceğiz.Buradaki kadınlarımızın büyük emekler vererek dokudukları kilimleri Türkiye\'ye tanıtmak için ne gerekiyorsa yapacağız.Bu konuda kursiyerlerimize her türlü imkaları vermeye hazırız\" dedi. Kaymakam Öztürk, daha sonra ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan dikiş-nakış kurslarını ziyaret etti.

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