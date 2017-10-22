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(Görüntülü Haber) Kaymakam Çetin parke taşı ve peyzaj çalışmalarını denetledi

Haber-kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)Kaymakam Çetin parke taşı ve peyzaj çalışmalarını denetledi VARTO(Muş),(DHA)-Muş?un Varto ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Mehmet Nuri Çetin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde yürütülen çalı

22 Ekim 2017 17:36

Haber-kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)Kaymakam Çetin parke taşı ve peyzaj çalışmalarını denetledi VARTO(Muş),(DHA)-Muş?un Varto ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Mehmet Nuri Çetin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde yürütülen çalışmaları inceledi. Gümgüm Mahallesi\'ndeki Nahır Yolu Sokakta devam eden çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürlüğü ve yetkililerden bilgi alan Kaymakam Çetin, çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. İlçedeki yolları sıcak asfaltla yenileyerek, Nahır yolunda yapılan sıcak asfaltın ardında kilitli parke taşı ve peyzaj çalışması başlatarak yolu yürüyüş parkuru olacak şekilde vatandaşların hizmetine açacaklarını belirten Çetin, \"Varto çok güzel bir ilçe olacak\" dedi. İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ile birlikte incelemelerde bulunan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin sokakta karşılaştıkları çocuklarla sohbet etti ve kendilerinden bir isteklerinin olup, olmadığını sordu. Çocuklarla derslerinde başarılar dileyen Kaymakam Çeti hatıra fotoğrafı çektirdi.

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