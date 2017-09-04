(Görüntülü Haber) Kaymakam Çetin dar gelirli ailelere kurbanlık koyun dağıttı

Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO, (DHA) Muş\'un Varto ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin, kurban bayramı öncesi verdiği kurbanlık koyun dağıtımı sözünü yerine getirdi. İlçede kurban bayramı öncesi giyim yardımı dağıttığı sırada maddi durumu iyi olmayan ve bayramda kurbanlık kesemeyen muhtaç ailelere verdiği kurbanlık koyun dağıtımı sözünü yerine getirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Varto Belediyesi Başkanlığı adına 60 adet koyun satın alan Kaymakam Çetin, Belediye Mezbahanesinde Veteriner Hekim Öznur Çelik gözetiminde kestirdi. Kurbanlık koyunları mezbahanede vatandaşlara dağıtan Kaymakam Çetin, şunları söyledi: \"Bayramlar bütün halkımızın birleştiği önemli dini günlerden biridir. Burada özellikle yetim kardeşlerimiz, şehit ve ihtiyaç sahibi ailelerimize kurbanlık vererek onların da bu bayramı kurban keserek girmelerini istedik. Kayyum Belediye ile Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nın ortak projesi kapsamında 60 tane kurbanlık koyun alındı ve bunun 30 tanesi ailelere teslim edildi. Kurbanı kesemeyecek durumda olan 120 aileye de etleri eyit parçada dağıttık. Yaklaşık 150 aileye kurban vermiş olduk. Bundan sonrada bu uygulamamız devam edecek. Hatta bazı aileler ilk defa kurban kestiklerini söyledi. Bu da bizi sevindirdi. Ailelerin o sevinci, mutluluğu bize yetiyor. İnsanlarımızın güvenliği için her türlü projeyi ve her tülü desteği vereceğiz.\" Gümgüm Mahallesinde ikamet eden ve kurbanlık koyununu almaya gelen Nafiye Birsin ise, \"Kaymakamımız maddi durumu el vermeyen vatandaşları düşünüp böyle bir uygulama yapmış Allah razı olsun. Kurban kesmek güzel bir duygu\" dedi