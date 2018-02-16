(Görüntülü Haber) Kayıp Ecem'in cesedi bulundu (4)

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Ecem Balcı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, \'tarihi eser kaçakçılığı\' suçundan tutuklu bulunan Süleyman Kara, cezaevinden alınarak, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. MOBESE kayıtlarından Kara\'nın, aracıyla en son Gölcük Ayvazpınar mevkisine doğru gittiği belirlendi. Ayrıca Süleyman Kara ile Ecem Balcı arasındaki telefon görüşmeleri ve telefon sinyalleri incelemeye alındı. Kara ile birlikte kardeşleri ve arkadaşları olmak üzere toplam 8 kişi, gözaltına alındı. Süleyman Kara\'nın dün gece cinayeti itiraf etmesinin ardından Ecem Balcı\'nın cenazesi, gömüldüğü yerden çıkarıldı. Kara, Ecem\'i öldürmediğini sadece gömdüğünü iddia etti. ANNESİNİN İNTİHARI DA ARAŞTIRILIYOR Ecem\'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, annesi Esra Ercömert\'in Kandıra Kartalkayası mevkisinde denize atlayarak intihar ettiği iddiası da yeniden ele alındı. Ecem\'in göğüs kanserinin ardından protez göğüs için para biriktirdiği, Süleyman Kara\'nın define bulduğunu söylemesinin ardından sevindiği öğrenildi. Gözaltındaki 8 kişinin sorgu işlemlerine devam ediliyor. ECEM\'İN TABUTUNA ÇOK SEVDİĞİ BEŞİKTAŞ FORMASI SERİLDİ Gölcük Tevfik Hoca Camii\'nde kılınan cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, baba Gökhan Balcı ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Ecem Balcı\'nın amcası Hakan Balcı, yeğeninin çok sevdiği Beşiktaş formasını tabutun üzerine örttü. Tabuta sarılarak, Ecem\'i çok sevdiğini söyleyen üvey annesi Öznur Balcı ise \"Allah, cezanızı versin. Ecem, benim küçücük kızımdı. Ona dokunan eller, cehennemin en dibinde paramparça olsun. Bizi nasıl yaktılar? Bin beterini yaşasınlar. Benim, onda emeğim çok. Annesinden çoktur, onda emeğim. Ben hamile kaldığımda en çok sevinen oydu. Karnımı öperdi okula giderken. \'Kardeşim olacak\' diye. Bizim öyle bir düzenimiz vardı\" dedi. Ecem Kara\'nın cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere Sakarya\'nın Hendek ilçesine götürüldü.