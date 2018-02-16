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(Görüntülü Haber) Kayıp Ecem'in cesedi bulundu (2)

DARP EDİLMİŞ Kaybolan Ecem Balcı'nın cenazesi İzmit Asri Mezarlığı'ndaki morga getirildi

16 Şubat 2018 18:13

DARP EDİLMİŞ Kaybolan Ecem Balcı\'nın cenazesi İzmit Asri Mezarlığı\'ndaki morga getirildi. Ecem Balcı\'nın, Gölcük Ayvazpınar köyünde ormanlık alandaki yerden cesedinin çıkarıldığı sırada üzerinde sadece iç çamaşırlarının olduğu öğrenilirken, kıyafetleri bulunamadı. Ecem Balcı\'nın yüz ve boyun altında morluklar olduğu, darp edildiği tespit edildi. BABASI İSYAN ETTİ İzmit Asri Mezarlığı\'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen babası Gökhan Balcı kızının öldürülmesine isyan etti. Kızının ölümü nedeniyle Süleyman Kara\'yı suçlayan Gökhan Balcı, \"O şerefsizi konuştursunlar. Benim çocuğumu diri diri gömdüler oraya. İnsan mı bunlar? 17 yaşındaydı benim evladım, ne istediler? Defineleri de batsın, kendileri de batsın. Böyle kandırmış kızımı. Benim kızım onunla bir yere gidecek bir insan değil. Sevmediği bir insan o. Benim canımı yaktılar. Ya terk edecekler Gölcük\'ü ya da ben onlara dar edeceğim. Evladımı yaktılar, benim içim yanıyor. 17 yaşında bir çocuk kolay yetişmiyor. Benim çocuğumun bir sürü hayali vardı. Geri gelecek mi? Bir hiç uğruna gömdüler, gittiler. Bunu nasıl yapıyorlar? Allah belalarını versin, bin beter olsunlar. Benim yaşadıklarımın katbekatını yaşasınlar\" dedi. Ecem Balcı\'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gölcük Tevfik Hoca Camii\'ne götürülecek. Kılınacak cenaze namazının ardından cenazesinin Sakarya\'nın Hendek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. ÇARŞI GRUBU ÇAĞRI YAPMIŞTI Ecem Balcı\'nın kaybolmasının ardından gönül verdiği Beşiktaş\'ın taraftar grubu Çarşı da sosyal medyadan çağrılar yapmıştı. Ecem Balcı\'nın ölümünün ardından, Beşiktaş taraftarları da üzüntülerini dile getirdi.

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