(Görüntülü Haber) Kayıp Alzheimer hastasından acı haber

İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE\'de 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası 89 yaşındaki İsmail Gezgin\'in, bir makilik alanda yanmış cesedi bulundu. Gezgin\'in ısınmak için yaktığı ateş nedeniyle çıkan yangında yaşamını yitirdiği zannedelirken cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Alzheimer hastası İsmail Gezgin, geçen 4 Ekim\'de Ayvacık\'ın Sazlı Köyü\'ndeki evlerinin önündeyken bir anda ortadan kayboldu. Çevrede aramalarına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de desteğiyle bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken bugün saat 05.30 sıralarında acı haber geldi. Ayvacık\'a 10 kilometre mesafedeki Sazlı Köyü\'he 1.5 kilometre mesafedeki Yılancar Mevkisi\'ndeki makilik alanda saat 03.30 sıralarında çıkan ve 2 saatte söndürülen yangında bulunan yanmış erkek cesedinin 2 gündür kayıp olan Gezgin\'e ait olduğu belirlendi. Isınmak için yaktığı ateş nedeniyle çıkan yangında, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdiği sanılan Gezgin\'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Sazlı Köyü Muhtarı Selami Yavuz, \"2 günden bu yana İsmail amcayı arıyorduk. Sabaha karşı Yılancır Mevkis\'inde çıkan yangından ısınmak için ateş yaktığından şüphelendiğimiz İsmail amcanın cansız bedenine ulaştık. Yaklaşık 1,5 dönümlük alan içinde cesedini yanmış halde bulduk. Çok üzüldük. Başımız sağolsun\" dedi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.