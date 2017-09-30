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(Görüntülü Haber) Kayınpederini öldüren damat adliyede

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 54 yaşındaki kayınpederi Tahir Koçaslan'ı tabancayla öldüren 34 yaşındaki Mehmet U

30 Eylül 2017 17:52

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, 54 yaşındaki kayınpederi Tahir Koçaslan\'ı tabancayla öldüren 34 yaşındaki Mehmet U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, geçen Perşembe günü öğleden sonra Dülükbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşinin evi terk etmesine sinirlenen Mehmet U., kahvede oturan kayınpederi Tahir Koçaslan\'a tabancayla ateş edip kaçtı. Mehme U.\'nun ateşlediği tabancadan çıkan 6 kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Koçaslan, dün hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, damat Mehmet U.\'yu dün akşam saatlerinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanan Mehmet U., emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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