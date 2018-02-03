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(Görüntülü Haber) Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, nehir kenarına eşi ve çocukları ile giden kadın, eşi ile tartıştıktan sonra otomobilden inerek kayıplara karıştı

03 Şubat 2018 12:31

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, nehir kenarına eşi ve çocukları ile giden kadın, eşi ile tartıştıktan sonra otomobilden inerek kayıplara karıştı. Arama kurtarma ekipleri intihar ettiği düşünülen kadını nehir kenarında ararken, çocuklar \'Annemiz kayıp\' diyerek ağladı. 2 saat süren arama çalışmalarının ardından kadının evde olduğu haberi geldi. Olay saat 23.00 sıralarında, Melen Nehri kenarında meydana geldi. Körpeçler Mahallesi\'nde oturan Ayşegül ve Özgür Güneş çifti 3 çocuklarını da yanlarına alarak 81 BR 128 plakalı otomobilleri ile gezmeye çıktı. Bir süre gezen çift daha sonra Melen Nehri kenarına geldi. Özgür Güneş, eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu otomobilden inen Ayşegül Güneş geri gelmedi. Bunun üzerine araçtan inen Özgür Güneş etrafta eşini aramaya başladı. Eşinin başörtüsünü bulan Özgür Güneş, eşinin intihar ettiğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları aramanın ardından kadına ulaşamayınca, bu kez olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneği ekipleri geldi. Arama kurtarma ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca Ayşegül Güneş\'i aradı. Bu sırada oldukça korkan Güneş çiftinin çocukları \'Annemiz kayıp\' diye ağladı. Çocuklar, 112 Acil ambulansına alındı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ettiği sırada Ayşegül Güneş\'in evde olduğunu bildiren komşuları herkese rahat bir nefes aldırdı. Ayşegül Güneş ifadesi alınmak üzere Çatana Polis Merkezi\'ne götürüldü.

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