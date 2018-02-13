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(Görüntülü Haber) Kaybolan köpeklerini bulana para ödülü verecek

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da lenf kanseri olan Şule Can, bir süredir beslediği ancak 1 ay önce ortadan kaybolan 2 sokak köpeğini bulana para ödülü vereceğini söyledi

13 Şubat 2018 15:55

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da lenf kanseri olan Şule Can, bir süredir beslediği ancak 1 ay önce ortadan kaybolan 2 sokak köpeğini bulana para ödülü vereceğini söyledi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi İsmail Hakkı Develi Bulvarı üzerinde oğluna ait iş yeri bulunan Şule Can, burada 2 sokak köpeğini beslemeye başladı. Köpekleri en son 12 Ocak\'ta mama veren Can, oğlunun düğününe gitti. Ertesi sabah iş yerini açan Can, birinin yavrusu olan 2 köpeğini bulamadı. Can, belediye ekiplerinin köpekleri, hayvan barınağına götürmüş olabileceğini düşünerek buraları kontrol etti. Ancak köpekleri bulamayan Can, \'Kurt\' ve \'Lusy\' adını verdiği hayvanları bulup getirene para ödülü vereceğini söyledi.

\'KANSERİ KÖPEKLERİMLE YENDİM\'

Kaybolan 2 sokak köpeğiyle hayata tutunduğunu anlatan Şule Can, şunları söyledi:

\"Ben lenf kanseriydim. Köpeklerimle hayata tutundum. Onlarla kendimi iyi hissediyordum. Oğlumun düğününe gittiğimiz gece köpeklerimiz kayboldu. Sabah iş yerine geldiğimde köpeği bulamadık. Aramadığımız sormadığımız yer kalmadı. Yavrusu kapının önünde, verdiğimiz yemekleri yemiyor. Köpekleri umutla beklemeye devam ediyoruz. Bu köpekleri beslediğim için bana çevremdeki bir takım insanlar tepki gösteriyordu. Onları alıp başka yere bırakmış olabilirler. Onların yerini bulan kişiye yüklü miktarda para ödülü vereceğim. Ama ne olur köpeklerimizi bize getirsinler.\"

 

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