(Görüntülü Haber) Kaybolan köpeğini bulana 'bal' verecek

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Mehmet Veriralmaz, bir haftadır kayıp olan \'Boncuk\' isimli köpeğini arıyor. Üzerinde köpeğinin fotoğrafı bulunan afişleri, ilçenin farklı bölgelerine asan Veriralmaz, Boncuk benim çocuğum gibiydi. Bir haftadır kayıp ve ona yeniden kavuşmak istiyorum. Köpeğimi bularak bana getirene de 5 kilo organik bal hediye edeceğim dedi. Değirmencik Mahallesinde oturan Mehmet Veriralmaz, bir hafta önce 4 yaşındaki Boncuk ismini verdiği köpeğiyle ava gitti. Veriralmaz, av sırasında köpeğini kaybetti ve aramalarına rağmen bulamadı. Aşılarını yaptırıp, kimliğini çıkardığı köpeğine çocuğu gibi baktığını ifade eden Mehmet Veriralmaz, köpeğini bulmak için çalışma başlattı. Sosyal medya hesabından çağrı yapan Veriralmaz, üzerinde köpeğinin fotoğrafının bulunduğu afişleri de ilçenin her yerine asarak, gören ve bilenlerin kendisine haber vermesini istedi. Kucağında kaybolan köpeğinin \'Poyraz\' adını verdiği yavrusu ile sokaklarda \'Boncuk\'u arayan Veriralmaz, Köpeğimi bir haftadır arıyorum ama bulamadım. Herkese haber verdim ve fotoğraflarının olduğu afişi İslahiye sokaklarına astım. Köpeğimi getirene 5 kilo organik bal vereceğim. Bende tatlı dostum köpeğime kavuşmuş olurum dedi.