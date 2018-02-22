(Görüntülü Haber) Kayapınar'da kodlama projesi başladı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar Belediyesi tarafından bir yıl içerisinde bin 500 öğrencinin faydalanacağı, \'Kodlama ve programlama\' alanında eğitimlerin verileceği proje, törenle başladı. Merkez Kayapınar Belediyesi tarafından \'Kodlama\', \'Üç boyutlu tasarım\', \'Akıllı cihaz tasarımı ve programlama\' alanlarında eğitimlerin verileceği, \"Kayapınar Kodluyor ve KızCode\" projesi, düzenlenen törenle başladı. Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi\'nde yapılan törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Bin 500 öğrencinin faydalandığı proje kapsamında öğrenciler, yaptıkları kodlama ve tasarım örneklerini sergiledi. BİR YILDA BİN 500 ÇOCUĞA EĞİTİM VERİLECEK Projenin açılışı öncesi konuşan Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı, \"Kavramlara baktığımız zaman yapay zeka, nanoteknoloji, biyoteknoloji, uzay teknolojisi dünyayı yeniden şekillendiriyor. Bir yıl içerisinde bin 500 çocuğa kodlamayı öğretmiş olacağız. Projeye desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz\" dedi. \'KALKINMANIN TEMEL ŞARTI BİLGİYİ ÜRETMEKTİR\' Vali Güzeloğlu ise gelişen teknolojide Türkiye\'nin de yerini alması gerektiğini belirterek, \"Yapay zekadan nanoteknolojiye, nöroteknolojiden biyoteknolojiye, kodlamadan dijital teknolojiye ve bir bütün olarak akıllı yaşama, akıllı şehirlere ve çok boyutlu tasarımlara doğru bugün Diyarbakır\'dan, Kayapınar\'dan çok güçlü bir başlangıç yaptık. Geleceğimiz, güvencemiz ve zenginliğimiz olan çocuklarımızı dünya çocuklarıyla aynı anda ve aynı boyutta buluşturuyoruz. Kalkınmanın, gelişmenin temel şartı bilgiye erişmek, bilgiyi üretmek ve bilgiyle rekabet edebilmektir. Böylesi hayırlı, yararlı ve anlamlı bir proje başlattığı için kaymakam arkadaşımızı kutluyorum\" diye konuştu. Temsili kurdele kesiminin ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, öğrencilerin yaptıkları kodlamaları inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.