(Görüntülü Haber) Kayak merkezleri sömestr tatiline hazır

TÜRKİYE\'nin dörtbir yanında bulunan kayak merkezleri cuma günü başlayacak sömestr tatili için hazırlandı. Erzurum Palandöken\'de ikisi uluslararası ve enuzunu 12 kilomletre olan 20 ayrı pistte, aynı anda 15 bin kişinin rahatlıkla kayak yapabiliyor.Bir saatlik kayak ve snhowboard dersi ise 180 ila 220 lira arasında. Isparta Davraz\'da ise En uzunu 12 kilometre olmak üzere toplam 32 kilometrelik 12 pist bulunuyor.Davraz\'da kayak takımı ve elbisesi olmayanlar kayak odasından günlük 50 TL\'ye kayak takımı ve elbise kiralama imkanı buluyor.Türkiye\'nin ’Beyaz Cenneti’ olarak adlandırılan Uludağ’da yoğun kar yağışı başladı.Uludağ\'da günübirlik tatil için gün boyu kullanılabilecek kayak kıyafeti ve kayak takımı 70, günlük teleski ücreti 120 ve kayak bilmeyenler için saatlik bireysel kayak eğitimi 200 liraya alınabiliyor.En ekonomik kayak merkezi ise Erciyes. 34 farklı pistle sömestr tatili için hazır olan Erciyes\'te 102 kilometreyi bulan, kayak pistleri bulunoyar.Jetski,snowboard,paraşüt kayağı(Snow-kite) ücretleri ise pazarlığa tabi.THY\'de Erciyes\'e gidenlerin kayaklarını ücretsiz olarak taşıyor.Kayak öğretici ücreti saati 180 TL, 5 kişiden fazla gruplarda ise saati 80 TL,atlı kızak turu ise 60 TL olarak saptanmış.Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi\'nde ise kar kalınlığı 52 santimetreye ulaşınca 17 pistinin tamamı açıldı.Bolu Kartalkaya kayak merkezi ise toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle tatilcileri bekliyor. PALANDÖKEN 20 AYRI PİST VAR, 120 İLE 220 LİRAYA DERS ALINABİLİYOR Avrupa\'nın en uzun pistlerine sahip Palandöken Kayak Merkezi yarı yıl tatiline hazır. 2011\'de Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve 2017 yılında ise Türkiye\'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 13\'ncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali\'nin yapıldığı Palandöken son model tesislerle donatılmış durumda. Her keseye uygun fiyatların yer aldığı Palandöken\'de ikisi Uluslararası olmak üzüre en uzunu 12 kilomletre olmak üzere 20 ayrı pistte, aynı anda 15 bin kişinin rahatlıkla kayak yapabiliyor. Yakıcı güneşi, toz karı, gece kayağı için ışıklandırılmış pistleri ve mahteşem doğası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Palandöken\'de yarı yıl fiyatları da belirlendi. Buna göre iki kişi tam pansiyon 650 liradan başlayıp 1520 liraya kadar yükseliyor. Bir saatlik kayak ve snhowboard dersi ise 180 ila 220 lira arasında. Her otelin kendine ait mekanik tesislerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesine ait Gondol-liftt de bulunuyor. Otellerdeki tesisler ile gondol-liftin günlük fiyatı ise 60 lira. DAVRAZ SEZONA HIZLI GİRDİ,KAR KALINLIĞI 70 CM, 32 KM\'LİK 12 PİST VAR ISPARTA\'daki Davraz Kayak Merkezi\'nde sezon başladı. Aralık ayında beklenen kar yağışı gecikince sezon da gecikti. Ancak, geçen hafta başlayan kar yağışı Davraz\'a ziyaretçi sayısını artırdı. Sömestir tatiliyle Davraz\'daki yoğunluğun artması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi\'nin göller yöresinde Eğirdir ve Kovada gölleri arasında bulunan, 2 bin 635 metre yüksekliğindeki Davraz Kayak Merkezi\'nde yoğunluk başladı. Aralık ayında kar yağışı olmayınca sezon açılışı geçen hafta yağan karla yapılan Davraz, kayak severlerin akınına uğradı. Özellikle hafta sonu kayak severlerin tercih ettiği Davraz\'da saatte 1000 kişi taşıyabilen 1211 metre, saatte 800 kişi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda telesiyej bulunuyor. Saatte 800 kişi kapasiteli 624 metre uzunluğunda teleski (T-Bar) ile 300\'er metrelik 2 adet babylift bulunan kayak merkezinde kış sporları aktiviteleri gerçekleşiyor. 12 PİST BULUNUYOR Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde 3 dağ kafeteryasının yanında 1\'i 4 yıldızlı toplam 419 yatak kapasiteli 3 otel bulunuyor. Yurt içi ve dışından gelen misafirlerle turlarla gelen ziyaretçiler de bu otellerde konaklıyor. En uzunu 12 kilometre olmak üzere toplam 32 kilometrelik 12 pist bulunuyor. Özellikle hafta sonları yoğunlaşan Davraz\'ın ziyaretçi sayısının sömestir tatiliyle daha da artması bekleniyor. \'ÇOK KEYİFLİ BİR SPORDUR\' Kayak hocası Cem Tüter, Davraz\'ın bölgenin en büyük kayak merkezi olduğunu belirterek, aralıktan marta kadar kayak yapılabildiğini söyledi. Üst bölümde kar kalitesinin daha yüksek olduğunu aktaran Tüter, \"Hem bireysel olarak hem gruplara kayağı öğretmek için çalışıyoruz. Çok keyifli bir spordur. Sakatlanma oranı daha düşük bir spordur\" dedi. \'KIŞIN YAPILACAK EN GÜZEL HOBİLERDEN BİRİ\' Davraz\'a ilginin iyi olduğunu vurgulayan Cem Tüter, özellikle hafta sonu ve sömestir tatilinde yoğunluğun artacağını kaydetti. Kayak yapmak isteyenlere uyarıda bulunan Tüter, \"Öncelikle bu sporu yapmak için karar vermeliler. 1 saatlik temel eğitimden sonra hoca eşliğinde pistten inebilecek seviyeye gelebiliyor. Kışın yapılacak en güzel hobilerden biridir kayak. Bu sene sezon önceki yıllara göre biraz daha geç başladı. Ocak ayının ortalarına doğru kayak başladı. Ama sezondan çok iddialıyız\" diye konuştu. \'DOĞA İLE ŞAKA OLMAZ\' Kayak hocası Nazım Kırıcı, kayak yapmak isteyenleri Davraz\'a beklediklerini anlattı. Kırıcı, şöyle dedi: \"Kayak kursu verirken misafirlerimize doğa sporlarının tamamında doğa ile şaka olmadığını anlatıyoruz. Güvenlik için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Basit bir temel eğitim aldıktan kayak yapmalarını öneriyoruz. Kendilerine uygun ekipman ve pistlerde kaymaları uyarısında bulunuyoruz.\" TELESİYEJ FİYAT TARİFESİ Davraz Kayak Merkezi\'nde telesiyej fiyatları ise hafta içi ve hafta sonu günlerine göre değişiklik gösteriyor. Hafta içi bir çıkış 8 TL olarak belirlenirken, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 12 TL olarak belirlendi. 5 çıkış hafta içi 28 TL, hafta sonu 40 TL, 10 çıkış hafta içi 40 TL, hafta sonu 56 TL, 1 gün limitsiz hafta içi 40 TL, hafta sonu 75 TL, 2 gün limitsiz hafta içi 65 TL, hafta sonu 115 TL, limitsiz hafta için 3 gün 90 TL, 4 gün 105 TL, 5 gün 125 TL. Resmi/sömestir tatilinde ise limitsiz 1 gün 75 TL, 2 gün 115 TL, 3 gün 135 TL, 4 gün 160 TL, 5 gün 180 TL. Kayak merkezinde öğrenci gruplarına indirim yapılıyor. Yetkili makamlardan onaylı öğrenci grupları için 48 saat önceden bildirmek kaydıyla tek çıkışlarda hafta içi 5 TL, hafta sonu/ sömestir tatilinde 8 TL ücret uygulanıyor. Turizm acenteleri gruplar için 48 saat önceden bildirmek kaydıyla yine tek çıkışlarda hafta içi 7 TL, hafta sonu 10 TL ücret alınıyor. Kayak Spor Kulüpleri için ise günlük sınırsız çıkışlarda yüzde 25 indirim uygulanıyor. 50 TL \'YE KAYAK TAKIMI VE ELBİSE KİRALANIYOR Merkezde kayak takımı ve kayak elbisesi de kiralanıyor. Kayak takımı ve elbisesi olmayanlar kayak odasından günlük 50 TL\'ye kayak takımı ve elbise kiralama imkanı buluyor. ULUDAĞ SÖMESTİR TATİLİNE HAZIR ULUDAĞ\'da sömestir tatili için otellerde hazırlık tamamlandı. Sömestir tatiline günler kala başlayan kar yağışı da işletmecileri ve tatilcileri sevindirdi. Türkiye\'nin ’Beyaz Cenneti’ olarak adlandırılan Uludağ’da yoğun kar yağışı, sömestir tatili için hazırlık yapan otelcileri sevindirdi. Uludağ’daki meteoroloji istasyonu tarafından yapılan ölçümlerde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı belirlendi. Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ’da kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi. Sömestir tatiline günler kala otel rezarvasyonlarında ilk hafta için doluluk yüzde 100\'e ulaştı. Sömestir programları hakkında bilgiler veren Ağaoğlu My Mountain Hotel Satış Sorumlusu Ayşegül Aka, şöyle dedi: \"Sömestir; Uludağ\'da çok yoğun geçen bir periyot. Biz 1 ve 2\'nci dönem olarak programlarımızı ayırdık. Bu programlarda da pazardan perşembeye hafta içi; perşembeden pazara hafta sonu şeklinde 2 paket program hazırladık. İlk hafta için şu an rezervasyonlarımız tamamen doldu. 2\'nci hafta içinde yüzde 80 civarı doluluk oranına ulaştık.\" ULUDAĞ\'A ARAP TURİSTLERDE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR Türk konukların ağırlıklı olduğunu belirten Aka, Arap turistlerden de yoğun ilgi gördüklerini belirterek, \"Rezervasyonlar daha çok Türk misafir ağırlıklı oluyor. Tabii yabancı misafirlerimiz de geliyor. Özellikle on-line kanallardan Arap misafirlerimizden çok fazla talep alıyoruz. Sömestir süresince fiyatlarımız kişi başı gecelik 500- 550 lira arasında. Bu fiyatlar hafta sonu ve hafta içi değişiklik gösterebiliyor. Sömestir için etkinlikler daha çok kayak ağırlıklı olarak planlandı. Hafta sonları ekstradan canlı müzik programlarımız var. Özellikle Uludağ çocukların kayak öğrenmeleri açısından çok önemli bir tatil merkezi; çocuklar kayak derslerini grup halinde ya da bireysel olarak alabiliyorlar\" dedi. Uludağ\'da günübirlik tatil için gün boyu kullanılabilecek kayak kıyafeti ve kayak takımı 70, günlük teleski ücreti 120 ve kayak bilmeyenler için saatlik bireysel kayak eğitimi 200 liraya alınabiliyor. Uludağ\'ın yüksek noktalarına telesiyej kullanarak çıkmak isteyenler gidiş dönüş 20 TL ücret ödüyor. Ayrıca 2018 yılında gidiş- dönüş teleferik biletler tam 38, öğrenci 27 liradan satışa sunuldu. Uludağ\'da konaklama maliyetleri ise sömestir tatilini kapsayan günlerde gecelik kişi başı hafta içi ortalama 600, hafta sonu ortalama 1200 lira oldu. Bazı otellerdeki hafta içi ve sonunu kapsayan 5-7 günlük paket programlarda ise gecelik ortalama kişi başı 1000 liradan rezervasyon yapılabiliyor. Uludağ\'da bu sene geçen seneye oranla talebin arttığını belirten Aka, şunları ekledi: \"Geçen seneye kıyasla bu sene ciddi talep artışı var. Örneğin geçen sene bu tarihlerde Şubat ayı için yüzde 70\'lerde olan doluluk bu sene yüzde 80\'lere kadar ulaştı. Sömestir için hava durumu beklentimiz gayet iyi. Şu anda zaten kuvvetli bir kar yağışı devam ediyor. Tüm pisler açık. Sömestir tatilinde kar durumunun da çok iyi olacağını düşünüyoruz.\" ERCİYES, KIŞ SPORLARININ YÜKSELEN YILDIZI TÜRKİYE\'nin en uzun ve en yüksek pistlerine sahip, toz karıyla bilinen Erciyes dağı sömestr tatilinin de gözdesi oldu. Erciyes dağının 2 bin 150 metresindeki Tekir yaylasında bulunan oteller ve kent merkezindeki oteller tatil öncesi şimdiden doldu. Kar garantili ve ülkemizde 30 Kasım\'da pistlerini kayakçılara açan tek kış sporları merkezi olan, yapılan yatırımlarla yıldızı parlayan Erciyes, ekonomik yönüyle de sömestr tatili için paket programlarla da dikkati çekiyor. Dağın yönetimini üstlenen Erciyes A.Ş yönetim kurulu başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes dağının şu anda 1 metre 60 santime ulaşan kar kalınlığı, 36 suni karlama cihazı ile Türkiye\'nin kar garantili önemli bir kayak merkezi olduğunu söylüyor. Rus turist gruplarını bu sezon ilk kez ağırlayan Erciyes dağının 34 farklı pistle sömestr tatili için son derece ideal merkez olduğunu, 102 kilometreyi bulan, engelsiz kayak pistleriyle kayak öğretmen isteyenlerin Erciyes\'te aradıklarını bulduklarını dile getiriyor. Cıngı \" Şu anda dağdaki otellerimizin yatak kapasitesi bin 500 dolayında. Kentteki otellerle birlikte kapasite 6 bine ulaşıyor. Erciyes dağı, hava alanında indikten yarım saat sonra otoban gibi yollarla ulaşılabilinen tek kayak merkezi. Avrupa\'da benzeri merkezlere insanlar gidebilmek için 2-3 saatini yolda geçiriyor. Çok iddialı olarak söylüyorum, 3 bin 916 metrelik zirveye sahip Erciyes\'te 3 bin 400 yükseklikteki pistiyle, Türkiye\'de en yüksekte pisti bulunan kış sporları merkezidir. 18 adet telesiyej, teleski ve gondol ve taşıyıcılarla 18 mekanik tesisimiz her an hizmettedir. Pistlerde sürekli Erciyes A.Ş\'ye ait güvenlik timleri, jandarma timleri de dolaşmaktadır. Tekir, Hisarcık,Hacılar ve Develi kapılarındaki pistlerimiz sömestri tatilinde karne telaşını atlatan çocuklarımızı ve velilerini bekliyor.. ERCİYES KAYAK MERKEZLERİNİN EN EKONOMİK OLANI Erciyes dağına ulaşmak için vatandaşlar, kayakseverler ve sporcular Büyükşehir Belediyesine ait Belediye otobüslerinden tek biletle yetişkinler için 2.5 TL, öğrenciler ise 1.60 TL ödüyor. Develi ilçesine giden dolmuşlardan kişi başı 6 TL\'ye veya taksiyle 60-70 TL\'yle Erciyes\'teki oteller bölgesi olarak bilinen Tekir yaylasına gidiyor.THY\'de Erciyes\'e gidenlerin kayaklarını ücretsiz olarak taşıyor. Mekanik tesislerden sezonluk yetişkinler 500 TL,öğrenciler 400 TL\'ye yararlanıyor. Yetişkinler günlük çıkışlar için 70 TL,öğrenciler 55 TL, 7 çıkış için yetişkinler 45 TL,öğrenciler 35 TL ödüyor. Kayak takımı kirası günlük 40 TL,kıyafetler de 30-40 TL arasında değişiyor. Kayak Federasyonunda belirlenen kayak öğretici ücreti saati 180 TL, 5 kişiden fazla gruplarda ise saati 80 TL. Atlı kızak turu 60 TL, Büyükşehir Belyediyesi Spor A.Ş Kayak okulunda ise kayak ögretmenin saati 50-60 TL arasında. Erciyes dağında Jetski,snowboard,paraşüt kayağı(Snow-kite) ücretleri ise pazarlığa tabi. KARTEPEDE 17 PİST TATİLCİLERİ BEKLİYOR,SÖMESTRDE KAR 1 METREYİ AŞACAK Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi\'nde kar kalınlığı 52 santimetreye ulaşınca 17 pistinin tamamı açıldı.Sömestr tatili için otelin yüzde 100 doluluk oranını bulacak. Samanlı Dağlarının zirvesindeki 21 kilometre uzunluğuyla 17 kayak pisti bulunan Kartepe Kayak Merkezi\'nde kar kalınlığı 52 santimetreye ulaştı. Otele gelen tatilciler, kayak ve snowboard yaparak, kar yağışının keyfini çıkarıyor. Günübirlik tatilciler kayak pistlerinden hafta içi 60 TL\'ye, hafta sonu ise 100 TL\'ye yararlanabiliyor. Kartepe\'de bulunan otelde sömestr tatilinde konaklayacak 2 kişi günlük 880 TL ücret ödeyecek. Kartepe Green Park Resort Spa Otel Misafir İlişkileri Yetkilisi Gizem Erenoğlu, \"Kartepe kayak bölgemizde 17 adet kayak pisti var. Şuan itibariyle tüm pistlerimiz açık. Yarın itibariyle yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Kar kalınlığının 1 metreyi aşmasını tahmin ediyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz snowboard, kayak, kar motoru ile safari, kar bisikleti, zipline, kızak ile keyifli vakit geçirme imkanı bulunuyorlar. Otelimizde doluluk oranı şuan itibariyle yüzde 80 dolayında ve sömestr döneminde yüzde yüz doluluk oranına ulaşmayı tahmin ediyoruz\" diye konuştu. KARTALKAYA\'DA PİSTLER ŞİMDİDEN DOLDU, 25 PİST FAAL DURUMDA Bolu\'nun kayak merkezi Kartalkaya\'da tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Kayak merkezinde faaliyet gösteren tur şirketi yetkilileri ve otel sahipleri yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya kayak merkezi, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle, 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları\'nın zirvesinde, ziyaretçilerine doğayla iç içe kayak keyfi sunuyor. Bu yıl 10 Aralık\'ta tatilcilere kapılarını açan Kartalkaya geçen ay 50 bin kişiyi ağırladı. Hafta içi olmasına rağmen kayak merkezindeki otellerin doluluk oranı yüzde 80\'e ulaştı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Kartalkaya\'da pistleri doldurdu. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve snowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı. Kartalkaya\'ya turlar düzenleyen bir şirketin yetkisi, \"Uludağ, Kartepe gibi diğer kayak tesislerine göre Kartalkaya daha iyi durumda. İlgi çok diyemeyiz şu anda ama önümüzdeki hafta büyük bir yoğunluk bekliyoruz\" dedi. OTEL İŞLETMECİLERİ MEMNUN Grand Kartal ve Gazelle Oteli Genel Müdürü Emir Aras ise son 5 yılın en güzel sezonu olmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: \"Bu sezon geçtiğimiz yıllara göre çok yoğun geçiyor. Tesislerde kar sıkıntısı olduğu söyleniyor. Kartalkaya\'da böyle bir sıkıntı yok. Şu an hala kar yağıyor. Son 5 yılın en güzel sezonu olacak diye düşünüyorum. Misafirler açısından da yerli misafirlerin kayak tatillerine çok büyük rağbet gösterdiğini düşünüyorum. Geçen seneye göre doluluklar yüzde 20 daha fazla. Hafta içi olmasına rağmen otelimiz neredeyse dolu. Sömeste kadar da bu yoğunlukta devam edecek\" Otellerdeki konaklama ücretleri ile ilgili de bilgiler veren Aras, şöyle devam etti: \"Sömestrde fiyatlar 2 gece konaklamak şartıyla gecelik kişi başı 750 TL olacak. Sömestr tatili bitince fiyatlar hafta içi yarı yarıya düşüyor. Hafta sonu ise 400-500 TL bandında tek kişi gecelik ücretlerimiz oluyor. Bu fiyatlarda 2 gece konaklama şartı var. Mart ayında ise fiyatlar 290 TL\'ye kadar düşüyor. Bu sene Mart ayında da Kartalkaya\'da kar olacak. Sezon kapanmayacak\" Aras, günü birlik ziyaretçilerin de Kartalkaya\'yı tercih ettiğini ifade ederek, \"Otellerde günü birlik hizmetler yok. Dışarıda kafelerde günü birlik gelen misafirler için hizmetler veriliyor. Piste girerek, Skipasslerden faydalanmak için gereken ücret 150-200 TL arasında değişiyor. Günü birlik gelenler kayak malzemelerini aldıktan sonra gün boyu bütün pistlerde kayabiliyorlar. Otel müşterileri ise pistlere giriş için herhangi bir ücret ödemiyor. Kayak dersi almak isteyenler için de fiyatlar ders başı 200 ile 300 TL arasında değişiyor\" dedi.