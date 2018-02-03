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(Görüntülü Haber) Kavşakta otomobil çarpan engelli öldü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kavşakta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bedensel engelli Ömer Işık (53), yaşamını yitirdi

03 Şubat 2018 19:11

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, kavşakta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bedensel engelli Ömer Işık (53), yaşamını yitirdi. Kaza, bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Zübeyde Hanım kavşağında meydana geldi. Acemler kavşağı yönüne giden Ahmet Yavuz (42) yönetimindeki 34 RT 3198 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli Ömer Işık\'a çarptı. Ağır yaralanan Işık, olay yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Işık, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Ahmet Yavuz, polis tarafından gözaltına alındı.

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