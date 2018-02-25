(Görüntülü Haber) Kavgaya karışınca yakalandı

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Kağıthane\'de bir işyerinden çaldığı laptopla kaçan şüpheli, 2,5 saat sonra karıştığı bir kavga sonrası yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay, Kağıthane\'de faaliyet gösteren bir yayın kuruluşunda saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Şüpheli Ferit Ö., tornavida ve bıçak kullanarak işşerinin kapısından girerek gördüğü laptopu çalarak kaçtı. Laptopunun çalındığını daha sonra farkeden şirket çalışanı Ahmet Hamdi Çiçek, durumu hemen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği\'ne bildirdi. Polis ekipleri, olaydan 2.5 sonra bir kavgaya karışan ve başından yaralanan şüpheli Ferit Ö\'nün üzerinde laptop, bıçak ve tornavidalar bulunca, kendilerine daha önce gelen hırsızlık ihbarını değerlendirdi. İşyerinin güvenlik kamerası incelendiğinde, laptopu çalanın şüpheli olduğu belirlenerek gözaltına alındı. Görüntülerde Ferit Ö\'nün bina içinde dolaşıp bazı kapıları açmaya çalışması yer alıyor. Ferit Ö. bir süre sonra elinde laptopla dışarı çıkıyor.