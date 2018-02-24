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(Görüntülü Haber) Kavga eden kadın futbolcular özür diledi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) KADINLAR Futbol 3'üncü Ligi'nde geçen ay oynanan Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşılaşması, iki takım oyuncularının kavga etmesi nedeniyle tatil edilmişti

24 Şubat 2018 16:04

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) KADINLAR Futbol 3\'üncü Ligi\'nde geçen ay oynanan Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşılaşması, iki takım oyuncularının kavga etmesi nedeniyle tatil edilmişti. Bugün ise iki takım oyuncuları Antalya\'da bir araya gelerek birbirlerinden özür diledi. Kadınlar 3\'üncü Lig 14\'üncü Grup\'ta Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor, 14 Ocak\'ta Burdur Gazi Atatürk Stadı\'nda karşı karşıya geldi. Yusuf Can Çetin, Özlem Balkıç ve Gökberk Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Yeni Burdurspor 2-0 önde kapattı. Yeni Burdurspor ikinci yarıda 2 gol daha bulurken, rakibi de tek gol kaydedebildi. Karşılaşma 4-1 Yeni Burdurspor\'un üstünlüğüyle devam ederken 90\'ıncı dakikada iki takım oyuncuları arasında saha içerinde yaşanan gerginliğe yedek kulübelerindeki futbolcular da dahil olunca saha bir anda karıştı. POLİS EŞLİĞİNDE SAHADAN ÇIKTILAR İki takım oyuncuları birbirlerine tekmelerle saldırdı. Futbolcuları polis ve antrenörler ayırmaya çalıştı. Güçlükle yatıştırılan olayın ardından önce Antalya Demirspor, ardından da Yeni Burdurspor takımı sahadan polis eşliğinde çıkarıldı. Maç sonunda Antalya Demirsporlu bir futbolcu fenalık geçirince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Maç sonunda Antalya Demirsporlu bir futbolcu fenalık geçirince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Orta hakem Yusuf Can Çetin maçı tatil etti. ANTALYA\'DA BİR ARAYA GELDİLER Yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyan iki takım futbolcuları ve teknik heyet, Türkiye Amatör Futbolcular Federasyonu yönetim kurulu üyesi Adnan İmirgi, Burdur TÜFAD Başkanı Özcan Yıldırım, Burdur Amatör Futbolcular Dernek Başkanı İbrahim Çiftçi koordinesinde Antalya\'da bir araya geldi. ÖZÜR DİLEDİLER Antalya Demirspor Başkanı Hasan Demir ve Yeni Burdurspor Başkanı Bahri Şimşek\'in de katıldığı görüşmede, sporcular birbirinden özür diledi. Kavga nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyen iki takım futbolcuları, şiddetin her türlüsüne karşı olan kadınların bu görüntüsünü kendilerine yakıştıramadıklarını söyledi. Tüm spor kamuoyunda özür dileyen futbolcular, fair play bayrağını ellerinden düşürmeyeceklerinin sözünü verdi. Kadın futbolcular daha sonra hep birlikte objektiflere poz verdi. Diğer yandan Amatör Futbol Disiplin Kurulu, karşılaşmayı 4-1 Yeni Burdurspor lehine tescil etti.

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