(Görüntülü Haber) Kavga eden baba ile oğulu ayırmak isterken gözaltına alındı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kiracısı olduğu baba ile oğulun tartışmasını sona erdirmek isterken kavgaya karışan matbaacı Mehmet K., önce işyeri sahibinin oğlu Halil Ö.\'yü bacağından bıçakladı, ardından da ciplerini ateşe verdi. Mehmet K., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, dün merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ö., oğlu Halil Ö. ile gün içinde belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Aynı sokaktaki kiracıları matbaacı Mehmet K. de baba ve oğulun tartışmasını sonlandırmak için araya girdi. Ancak bu sırada Mehmet K. ve Halil Ö. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Mehmet K., Halil Ö.\'yü bacağından bıçakladı. Bacağında hafif sıyrıklar oluşan Halil Ö., Mehmet K.\'nin işyerinin camlarını kırdı. Bunun üzerine Mehmet K. de saat 23.30 sıralarında Mustafa Ö.\'nün, kullanılmayan bir dükkanda park halinde duran yaklaşık 80 bin lira değerindeki cipini, benzin döküp ateşe verdi. Alevler bir anda yükselip dükkanı da sardı. Yangını fark eden çevredekiler itfaiye ve polise haber verdi. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mehmet K.\'yi gözaltına alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.