(Görüntülü Haber) Katar İşadamları Derneği Başkanı Al Thani: Türkiye'deki fabrikalarla iş yapacağız

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - KATAR İşadamları Derneği Başkanı Şeyh Faisal Bin Kasım Al Thani, Türkiye\'deki incelediği fabrikaların yüksek kalitede üretim yaptığını belirterek, \"Türkiye\'nin fabrikalarında böyle kalite olduğunu bilmiyorduk, çok beğendik. Türkiye kardeş ülke, daha öncelik vermemiz gereken bir ülke. Türkiye\'deki fabrikalarla karar verdik, buradaki fabrikalarla iş başlatacağız\" dedi.



Katar İşadamları Derneği Başkanı Şeyh Faisal Bin Kasım Al Thani, beraberindeki heyetle Edirne Valisi Günay Özdemir\'i ziyaret etti. Al Thani\'yi kapıda karşılayan Vali Özdemir, Başbakanlık Müşaviri ve Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Başkanı Bekir Karlığa, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, valilik toplantı salonunda Katarlı heyetle görüştü.



Edirne Valisi Günay Özdemir, Katar heyetinin inceleme gezisi için Türkiye\'de olduğunu ifade ederek, \"Bugün bu gezi, Türkiye\'yi, İstanbul, bölgeyi ve Edirne\'yi tanımak içindir. Edirne\'de, Türkiye\'de neler yapabiliriz ve özellikle tarihi kültürel, turizm ve sanayi anlamında neler yapabilir, onlarla ilgili sadece bir inceleme gezisi\" dedi.



Katar İşadamları Derneği Başkanı Şeyh Faisal Bin Kasım Al Thani da Türkiye\'deki fabrikaları gezdiklerini ve üretimlerini çok beğendiklerini ifade ederek, \"Katar\'dan birçok firma, işadamı Türkiye\'ye geldi. Özellikle abluka başladıktan sonra ve Türkiye\'de iş yapmaya, iş ilişkisi için geldiler. Biz holding olarak iki gün önce Türkiye\'ye geldik. Gelişimizin amaçlarından biri Katar\'da 10-15 fabrika kurmak amacıyla ve buradaki işadamlarıyla görüşmek için geldik. Biz Katar firmaları olarak Türkiye\'deki holdinglerle çalışmak istiyoruz, onlarla bir araya gelerek yeni ürünler üretip, iki halka hizmet etmek istiyoruz. Baktık ki Türkiye\'nin ürettiği malın kalitesi çok yüksek, beğendik. Abluka başladıktan sonra ürünler zaten Katar\'a geldi. Türkiye\'ye geldiğimizde ziyaret ettiğimiz fabrikalar ve ürettikleri ürünlerin kalitesini çok beğendik. Çok şaşırdık, Türkiye\'nin fabrikalarında böyle kalite olduğunu bilmiyorduk, çok beğendik. Türkiye kardeş ülke daha öncelik vermemiz gereken bir ülke. Türkiye\'deki fabrikalarla karar verdik, buradaki fabrikalarla iş başlatacağız\" dedi.



TÜRK İŞADAMLARINI KATAR\'A DAVET ETTİ



Türk işadamlarını da Katar\'a davet eden Al Thani, \"Abluka başladıktan sonra bilindiği gibi Türkiye\'nin çeşitli ürünleri Katar\'a geldi. Bu ürünlerin daha fazlası gelmesi için işadamlarını Katar\'a davet ediyoruz. Edirne\'yi gezdik, çok memnun kaldık. Katar\'a gelin iş yapalım birlikte. Katar kralı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli bir araya geliyor. Krizden önce sonrasında stratejik ilişkilerimiz var. Halk ve devletler arasında. Biz bu stratejik ilişkilerimizi geliştirmek için geliyoruz\" diye konuştu.



Başbakanlık Müşaviri ve Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Başkanı Bekir Karlığa ise, Türkiye ile Katar\'ın siyasette ve kardeşlik noktasında ortak iki ülke olduğunu belirterek, \"Ben özellikle ilgi alanım olan medeniyet ve medeniyetler ittifakı konusunda 10 yıldır biz Katar ile sıkı işbirliği içerisinde bulunuyoruz. Özellikle sayın Emir\'in medeniyetler ittifakı kurucu üyesi olması, şu anda Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisinin Katarlı olması nedeniyle Katar ile yakın ilişki içerisindeyiz. Bu ilişkinin Birleşmiş Milletler\'e de örnek bir ilişki olduğunu belirtmek isterim. Bu noktada sayın Cumhurbaşkanımız, Katar ittifakının dünyadaki eş başkanı, Medeniyetler İttifakı\'na 128 ülke 25 uluslararası kuruluş Birleşmiş Milletler de ortak kuruluşlardır\" dedi.



\'KATAR ORTAKLI MEVLANA FİLMİ ÇEKİLECEK\'



Karlığa, Katar ile ortak olarak Mevlana filmi projeleri olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:



\"Sayın Emir ve onun desteğiyle Mevlana\'yı konu alan büyük bir film projesi geliştirdik. Ortadoğu\'daki gelişmeler nedeniyle bu poroje henüz hayata geçmedi, önümüzdeki günlerde geçecektir diye düşünüyorum. Bu bakımdan Sayın Şeyhin, Şeyh Faysal\'ın Türkiye\'yi ziyareti ve Türkiye içerisinde de Osmanlı İmparatorluğu\'nun ikinci başkenti olan ve bizim tarihimizin en yüce örneklerinden birisi olan Selimiye\'nin yer aldığı Edirne\'yi ziyaret etmesini çok anlamlı buluyorum.\"



Açıklamaların ardından görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştirildi.