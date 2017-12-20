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(Görüntülü Haber) Katalonya yarın sandığa gidiyor; Madrid tankları Barselona sokaklarında

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Katalonya Özerk Bölgesi’nin İspanya’dan ayrılmak için referanduma gitmesinin ve Katalan liderlerin görevlerinden alınarak bölgenin özerkliğinin Madrid hükümeti tarafından askıya alınmasının ardından yarın ülke

20 Aralık 2017 18:51

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Katalonya Özerk Bölgesi’nin İspanya’dan ayrılmak için referanduma gitmesinin ve Katalan liderlerin görevlerinden alınarak bölgenin özerkliğinin Madrid hükümeti tarafından askıya alınmasının ardından yarın ülkede bölgenin yeni hükümetinin seçileceği erken seçimler gerçekleşiyor. İspanya merkez hükümetinin zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri aldığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yarı otonom bölgede yarın gerçekleşecek 21 Aralık seçimlerinde seçmenler ya yeni ve bağımsız bir ülke kurmak isteyen Carles Puigdemont ve partisine ya da İspanya’da kalmak isteyen birlikçi partiye oy verecek. Madrid hükümetinin Katalonya Özerk Bölgesi bağımsızlığını ilan ettikten sonra önlem olarak erken seçime gidilmesi kararı verilmişti. Seçimin sonuçları Katalonya Bölgesi’nin önümüzdeki yıllarda siyasi seyrini belirler nitelikte olacak. BBC’de yer alan ve seçim organizatörlerine dayandırılan habere göre seçmenlerin yüzde 90’o bağımsızlığı destekliyor olacak. Fakat seçime katılım oranı yüzde 50’nin altında olduğu için ayrılıkçı düşüncenin tam olarak ne kadar destek topladığına dair kesin bir bilgi vermek kolay değil. Fakat Carles Puigdemont bu katılım oranını bağımsızlık ilan etmek için yeterli bulmuş, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise bölge hükümetini feshedip erken seçim yapılacağını açıklamıştı. Hakkında kesin bir ceza hükmü verilmemiş tüm siyasetçilerin seçimlerde tekrar aday olmasında bir engel olmaması sebebiyle devrik Katalan lider Carles Puigdemont seçim kampanyasını Belçika’dan ve uluslararası basından sürdürmekteydi.

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