(Görüntülü Haber) Katalanlar taşınan bankalardan sembolik 155 Euro çekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ekim (DHA) – İspanya’da banka müşterileri bağımsızlık referandumu sonrasında genel merkezini Özerk Katalonya Bölgesi’nin dışına taşıyan bankalardan mevduatlarını sembolik tutarlarda çekmeye başladı. Bölgenin bağımsızlık talebiyle yükselen politik krizde Başbakan Mariano Rajoy bölgenin özerkliğini askıya almayı öngören 155. maddeyi harekete geçirmeye hazırlanırken, mevduat sahipleri de sembolik olarak ATM’lerden 155’e en yakın olan meblağlarda 150 veya 160 euro çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bu sabah Barselona’nın merkezindeki CaixaBank’ın şubesinde onlarca insan bekleyerek hesaplarından gelişmelere tepki olarak 150 veya 160 euro çekti. (Fotoğraflı)