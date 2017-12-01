(Görüntülü Haber) Kastamonu'da sır olan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (2)

VALİ: BİR İNSAN CESEDİNE RASTLANDI Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, evlerinin yanmasının ardından ortadan kaybolan aile üyeleriyle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Vali Karadeniz, 29 Kasım Çarşamba günü saat 16.50\'de jandarmaya yangın ihbarı yapıldığını belirterek, şunları söyledi: \"İhbar üzerine giden ekiplerimiz, 2 evin yanmış olduğunu tespit ediyorlar. Bunlardan birinin boş diğerinde ise 5 kişilik ailenin oturduğu tespit ediliyor. Bu aileden şu ana kadar henüz haber alınmış değil. Enkazda yapılan aramalarda da şu ana kadar bir insan cesedine rastlandı. Tekrar enkaz, elden geçiriliyor; en ince ayrıntısına kadar. Bunun için 10 kişilik bir ekip, çalışıyor. Jandarma Genel Komutanlığı\'ndan da gelen bir uzman ekip, çalışmaların içinde yer alıyor. Ailenin diğer 4 ferdinin nerede olduğu, şu anda bilinmiyor. Arazide de arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Adli soruşturmanın sonucunda bilgiler, daha netleşecektir. Arama çalışmaları, bizim sağlıklı bir neticeye ulaşmamız açısından önemli.\" Vali Karadeniz, şu ana kadar yapılan çalışmalarda 27 küçükbaş ve 1 büyükbaşın yangında telef olduğunun belirlendiğini söyledi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirten Karadeniz, kundaklama olabileceği yönündeki iddialara ilişkin \"Tüm ihtimaller üzerinde duruluyor. İki evin birden yanmış olması, böyle bir soruyu elbette ki akla getiriyor\" dedi. Olayda terör ihtimalinin ise yok denecek kadar az olduğunu dile getiren Vali Karadeniz, \"Bu anlamda herkes, rahat olsun. Onların eylem şekilleri, yöntemleri az çok belli biliniyor. Neleri yapıp, neleri yapamayacağı biliniyor. O ihtimal, yok denecek kadar az. Onu hatta yok olarak da alabilirsiniz\" diye konuştu. Gürkay GÜNDOĞAN- Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)