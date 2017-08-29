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(Görüntülü Haber) Kastamonu'da kaçak göçmen operasyonu

Ayhan ACAR- Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Cide İlçesi'nden balıkçı teknesiyle denize açılarak Romanya’ya gitmek isteyen Suriyeli 150 kaçak göçmen, Bartın’ın Amasra İlçesi açıklarında yakalandı

29 Ağustos 2017 21:41

Ayhan ACAR- Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Cide İlçesi\'nden balıkçı teknesiyle denize açılarak Romanya’ya gitmek isteyen Suriyeli 150 kaçak göçmen, Bartın’ın Amasra İlçesi açıklarında yakalandı. Sahildeki 82 Suriyeli ise denize açılamadan yakalandı. Şırnak’ın Silopi İlçesi’nden ülkeye kaçak yollarla giriş yapan Suriye uyruklu yaklaşık 250 kişi, 3 otobüsle Cide’ye geldi. 2 otobüste bulunan yolcular, İlyasbey Köyü sahilinden Romanya’ya gitmek üzere balıkçı teknesine binerek denize açıldı. 3’üncü otobüs ise sahilde kuma saplandı. Gürültüler üzerine otobüsü gören köylüler jandarmaya haber verdi. Kısa sürede sahile giden jandarma, otobüsteki 15’i çocuk, 33’ü, kadın ve 34’ü erkek toplam 82 kişiyi muhafaza altına aldı. Otobüs şoförü ise gözaltına alındı. Balıkçı teknesiyle denize açılan kaçaklar için de Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı’na haber verildi. Kaçak göçmenlerin bulunduğu balıkçı teknesi, Amasra İlçesi’nin 40 mil açığında sahil güvenliğe ait helikopter tarafından tespit edildi. Sahil Güvenlik botuna alınan 150 kaçak, Amasra’ya Limanı\'na doğru yola çıktı. Botun akşam saatlerinde Amasra Limanı’nda olması bekleniyor.

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