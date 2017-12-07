T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kastamonu’da 2 katlı ev ile samanlık yandı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Esenlik köyünde çıkan yangında, 2 katlı ev ile 1 samanlık kullanılmaz hale geldi

07 Aralık 2017 20:17

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU\'nun Taşköprü ilçesine bağlı Esenlik köyünde çıkan yangında, 2 katlı ev ile 1 samanlık kullanılmaz hale geldi. Taşköprü\'ye 25 kilometre uzaklıktaki Esenlik köyünde Süleyman Çamyaran\'a ait evde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleriyle Taşköprü Orman İşletmesi\'ne ait ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Çamyaran\'a ait 2 katlı ev ile samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye erine, hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 8 GÜNDE 2 TARİHİ KONAK İLE 6 EV YANDI Kastamonu\'da son 8 günde çıkan yangınlarda 2 tarihi konak, 6 ev, 1 ahır ve 1 samanlık yanarken, 2 kişi hayatını kaybetti, 16 hayvan da telef oldu. Geçen 29 Kasım\'da merkeze bağlı Bürme köyü Kuzuören Mahallesi\'nde çıkan yangında, 2 ev kullanılmaz hale gelmiş, evlerden birinde yaşayan Çataloğlu ailesinden 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'nun cesedine ulaşılırken, aynı aileden 4 kişi ise sırra kadem basmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin DOĞANTAŞKÖPRÜ Kastamonu DHAKASTAMONU TaşköprüEsenlikTaşköprüSüleymanKöylülerinTaşköprü BelediyesiTaşköprü OrmanYangınınGÜNDETARİHİ KONAKEV YANDI KastamonuGeçenKasımBürmeKuzuören

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24