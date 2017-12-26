T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kaş'ta turistler denize girdi, ağaçlar çiçek açtı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denize girdi

26 Aralık 2017 14:29

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, Kaputaş Plajı\'nda denize girdi. İlçede sıcağın etkisiyle bazı ağaçlar da çiçek açtı. Türkiye\'nin birçok bölgesinde kış koşulları yaşanırken, Kaş\'ta ise baharı ve yazı anımsatan görüntüler ortaya çıktı. İlçenin kuzeyindeki Toroslar\'ın yüksek kesimleri, karla kaplanırken, ilçeye gelen turistler de kış ortasında deniz keyfi yaptı. Bir haftalığına Kalkan Mahallesi\'ne tatil için gelen 4 kişilik İngiliz Gardiner ailesi, ünlü Kaputaş Plajı\'nda denize girdi. Su sıcaklığının 20, hava sıcaklığının ise 19 derece olduğu Kaputaş Plajı\'nın turkuaz mavisi sularına kendilerini bırakan aile üyeleri, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. İlçenin Gökseki mevkisindeki yol kıyısında bulunan bazı ağaçların çiçek açtığı görüldü. Kaputaş\'ta deniz giren Cnarlie Gardiner, \"Kaputaş, harika bir plaj. Burada denize girmeyi çok seviyorum\" dedi. John Gardiner ise \"Kaputaş Plajı\'nı çok seviyorum. Yüzmek için dünyadaki en güzel plaj. Aralık sonundayız. Bugün, burada yüzdüm. Güneş çok güzel, pırıl pırıl bir hava. Güneş ve denizin tadını çıkarıyoruz. Bugün, harika bir gün benim için\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet ACARKAŞ Antalya DHAANTALYA KaşKaputaş PlajıTürkiyeKaşToroslarBirKalkan MahallesiGardinerSuGöksekiKaputaşCnarlie GardinerBuradaJohn GardinerPlajıYüzmekAralıkBugünGüneş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24