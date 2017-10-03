(Görüntülü Haber) Kaş'ta Dalış Şampiyonası kortejle başladı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası ve CMAS Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık Yarışmaları açılış töreni yapıldı. Kaş\'taki şampiyona için kortej yürüyüşü ve açılış töreni düzenlendi. Programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar, CMAS Başkanı Anna Arzhanpova, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Halil Kocaer, Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Özmert, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, daire amirleri, şampiyonaya katılan ülkelerin sporcuları ve halk katıldı. Kaş girişinden Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde 17 ülkenin sporcuları renkli görüntüler oluşturdu. Cumhuriyet Alanı\'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mehteran Takımı\'nın konserinin ardından Kaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü folklor ekibi gösteri yaptı. 7 Ekim Cumartesi günü sona erecek şampiyonaya aralarında Türkiye, Rusya, ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Slovenya, Slovakya, Çekya, Ukrayna gibi serbest dalışta iddialı 17 ülkeden, 84 sporcu katılıyor. Yarışmalar 4 dalda yapılacak. Sabit ağırlık, sabit ağırlık çift palet, sabit ağırlık paletsiz ve küp apnea dallarında sporcular madalya için mücadele edecek. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, \"Geçen yıl ikincisi organize edilen dünya şampiyonasından sonra, bu yıl ilk kez organize edilen Avrupa Outdoor Şampiyonası\'na ev sahipliği yapıyoruz. Biliyoruz ki Kaş sualtı sporları açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri. Buna bir unvan daha ekleniyor. Kaş dünyada serbest dalışın da en önemli merkezi\" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, \"CMAS ve federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Avrupa Serbest Dalış ve Kaş Başka Şampiyonası, Antalya\'nın tanıtımına son derece önemli bir katkı sağlayacak. Bir şehrin sportif, kültürel organizasyonlarla, sanatsal etkinliklerle marka değerini yükseltmesi önem arz ediyor, turistik bir şehir olması itibariyle tanıtımına katkı sağlıyor\" diye konuştu. CMAS Başkanı Anna Arzhanova, \"İkinci kez Kaş çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Kaş, dünyada çok farklı bir yer. Bu şampiyonaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sualtı sporları, çok yakında olimpiyatlara alınacak. Bunun müracaatını yaptık. Bu müjdeyi veriyorum\" dedi. Vali Münir Karaloğlu da şöyle konuştu: \"Geçen yıl Kaş\'ta yapılan Dünya Serbest Dalış Şampiyonası\'ndan sonra, bu sene de Avrupa Outdoor Serbest Dalış Şampiyonası\'nın, Kaş Başka Şampiyonası\'nın tekrar Kaş\'ta yapılıyor olması bizi son derece memnun ediyor. Kaş gerçekten sualtındaki zenginlikleri, batıkları, doğal mağaraları, habitatı ile canlı yaşamı, sualtı sporlarının her türünün gelişebileceği dünyadaki ender merkezlerden biri\" dedi.